Ucraina, Biden blocca gli alleati: "Kiev nella Nato? Non avrà iter agevolato"

Guerra Ucraina, Biden rallenta sull'Ucraina nella Nato

Il presidente americano Joe Biden ha assicurato che l'Ucraina non avrà un iter di accesso alla Nato agevolato. "Devono soddisfare gli stessi standard, quindi non lo renderemo facile", ha affermato. Le dichiarazzioni del presidente Usa arrivano prima che i leader della NATO si riuniscano in Lituania il mese prossimo. In un passo simbolico, i leader dell'alleanza intendono tenere una prima sessione del Consiglio NATO-Ucraina con il presidente Volodymyr Zelensky nella capitale lituana Vilnius. L'incontro darà a Kiev un posto più equo al tavolo "per consultarsi e decidere sulle questioni di sicurezza", ha detto ieri Stoltenberg.

Ma Stoltenberg ha aggiunto che anche se la NATO rafforzerà i legami politici con l'Ucraina durante il vertice, non si parlerà di adesione per Kiev. "Al vertice di Vilnius non discuteremo di un invito, ma di come avvicinare l'Ucraina alla NATO", ha detto Stoltenberg. "Sono fiducioso che troveremo una buona soluzione e un consenso".

I Paesi NATO dell'Europa orientale hanno spinto per ottenere una migliore tabella di marcia per l'adesione dell'Ucraina, ma alleati chiave come gli Stati Uniti e la Germania si sono dimostrati riluttanti ad andare molto al di là di una vaga promessa del 2014, secondo la quale Kiev si unirà un giorno.

I Paesi della NATO hanno già fornito all'Ucraina armamenti per decine di miliardi di dollari da quando Mosca ha lanciato la sua invasione totale lo scorso febbraio. Tuttavia, alcuni leader della NATO temono che l'estensione dell'adesione all'Ucraina aumenterebbe la possibilità che l'alleanza affronti direttamente la Russia in una guerra.

A Biden è stato chiesto anche di parlare delle affermazioni del presidente russo Vladimir Putin secondo cui Mosca avrebbe dispiegato armi nucleari all'interno dello stretto alleato e vicino Bielorussia. "Ho commentato molte volte questa affermazione. È totalmente irresponsabile", ha detto Biden ai giornalisti in una base militare vicino a Washington, mentre si recava a parlare a Philadelphia.