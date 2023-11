Ucraina, chi non muore si "risente": telefonata tra Zelensky e Meloni

Ucraina, Meloni conferma l'appoggio a Zelensky: "Sostegno a tutto campo dall'Italia per una pace giusta"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, che fa seguito all'incontro di un mese fa a Granada a margine del Vertice della Comunità Politica Europea. La presidente Meloni - si legge in una nota di Palazzo Chigi- ha confermato il continuo sostegno a tutto campo del governo italiano alle autorità ucraine con l'obiettivo di raggiungere una pace giusta, duratura e complessiva. Il presidente Zelensky ha ringraziato la Presidente del Consiglio e il Governo italiano per l'efficace supporto alle Istituzioni e alla popolazione ucraine".

Zelensky: "Italia dimostra di avere una forte leadership"

"Ho parlato con Giorgia Meloni per esprimere gratitudine per il forte sostegno suo e dell'Italia all'Ucraina. L'Italia sta dimostrando una forte leadership e prevedo che la sua Presidenza del G7 nel 2024 produrrà risultati ancora più importanti. Abbiamo coordinato i nostri sforzi congiunti e di iniziare a lavorare sulle garanzie di sicurezza bilaterali a seguito della dichiarazione del G7 di Vilnius.

"Abbiamo discusso della nostra attuale cooperazione in materia di difesa e della necessità di accelerare l'adozione del 12° pacchetto di sanzioni dell'Ue contro la Russia" ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che prosegue: "Ho anche ringraziato l'Italia per il sostegno al Peace Formula e invitato la premier Meloni a partecipare al secondo vertice 'Grain From Ukraine'", conclude Zelensky.