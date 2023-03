Ucraina, Cina minaccia gli Usa: "Cambino linea o conseguenze catastrofiche"

Cina, duro avvertimento agli Stati Uniti: “Fermatevi per evitare conseguenze catastrofiche”

Nella tradizionale conferenza stampa annuale del ministro degli Esteri, ai margini dei lavori dell’Assemblea Nazionale del Popolo, il neo-ministro Qin Gang non ha avuto parole tenere per Washington. Qin, ex ambasciatore proprio negli Stati Uniti e ministro in carica da due mesi, ha dipinto infatti gli Usa e i suoi alleati come fonte di tensione e conflitto, mentre ha elogiato il rapporto di Pechino con Mosca. Se gli Stati Uniti "non tireranno il freno e continueranno sul sentiero sbagliato, ci sarà sicuramente un conflitto e confronto. Chi ne sopporterà le catastrofiche conseguenze?" ha dichiarato. E ancora: "Il contenimento e la repressione non faranno grande l'America e non fermeranno il rinnovamento della Cina" ha aggiunto Qin.

Il ministro cinese Qin: “Dagli Usa percezione distorta per bloccare i Paesi in un gioco a somma zero”

Qin ha definito "inaspettato" l'incidente del pallone aerostatico abbattuto dagli Stati Uniti al largo delle coste sud-orientali il mese scorso e ha accusato gli Stati Uniti di "presunzione di colpevolezza" nei confronti della Cina e di avere creato un "incidente diplomatico che poteva essere evitato". La percezione della Cina da parte degli Usa è "seriamente distorta e la cosiddetta competizione serve a bloccare i due Paesi in un gioco a somma zero" ha aggiunto il ministro degli Esteri, che ha chiesto a Washington una politica "razionale e pragmatica" verso Pechino.