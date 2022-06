Ucraina, Draghi dal summit Nato: "8mila soldati italiani pronti" (alla guerra)

Guerra Russia Ucraina, Mario Draghi dal vertice Nato di Madrid: 8mila soldati italiani pronti, se necessario

"Noi abbiamo assunto il comando Nato in Bulgaria e aiutiamo anche la Romania, c’è un pattugliamento aereo dei Baltici già da vari mesi. Le forze che verranno mandate in Romania e in Ungheria sono circa 2mila soldati, 8mila sono invece di stanza in Italia, pronti, eventualmente fosse necessario". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a margine del vertice Nato a Madrid, ha risposto alle domande dei giornalisti sullo sforzo aggiuntivo dell'Italia per aumentare le forze di intervento rapido della Nato.

Guerra Russia Ucraina, Mario Draghi dal vertice Nato di Madrid: in Italia 70 militari Usa in più e sistema antiaereo

Per quanto riguarda l'annuncio di più forze armate Usa in Italia il premier italiano ha specificato che "si tratta di 70 militari americani in più e un sistema di difesa antiaerea".

