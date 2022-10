Ucraina, Mosca apre a incontro Putin-Biden. Nato avvia esercitazioni nucleari

Guerra Russia Ucraina, Mosca: pronti a considerare incontro Putin-Biden al G20

Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha dichiarato che la Russia è pronta a considerare un'eventuale proposta di incontro tra Putin e Biden al G20 di novembre in Indonesia se questa venisse inoltrata. Un importante segnale. Lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Tass. Putin, inoltre, ha detto al capo dell'Aiea (l'Agenzia internazionale per l'energia atomica) Rafael Grossi, in un incontro a Mosca, di essere "aperto al dialogo" sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina.

Guerra Russia Ucraina, Zelensky: non puo' esserci un dialogo con Putin

"Dobbiamo riconoscere un fatto ovvio: non puo' esserci dialogo con questo leader della Russia, che non ha futuro", ha, però, fatto sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "I colloqui possono svolgersi o con un altro capo della Russia - che rispetterà la Carta delle Nazioni Unite, i principi fondamentali dell'umanità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina - o in una configurazione diversa, in modo che questo terrorista non abbia l'opportunità di influenzare le decisioni chiave. Ora una persona sta bloccando la pace e questa persona e' a Mosca", ha aggiunto.

Guerra in Ucraina, Nato: i cyberattacchi? Pronti a intervenire nel conflitto

"Gli attacchi ibridi e cyber possono attivare la clausola della difesa collettiva sancita dall'articolo 5, e stiamo monitorando attentamente ogni incidente che possa essere considerato tale, ma non daremo mai al nemico il privilegio di conoscere la soglia oltre la quale procederemo: la nostra risposta dipenderà dalla natura dell'attacco e sarà una decisione che dobbiamo fare come alleati tenendo conto del contesto preciso della situazione specifica".

Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa alla vigilia della riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza che si terrà a Bruxelles mercoledì e giovedì. Il segretario ha confermato che la prossima settimana la Nato svolgerà un'esercitazione di deterrenza nucleare di routine, aggiungendo che rinviare l'operazione a causa della guerra in corso "sarebbe un segnale sbagliato". "Grazie alla nostra capacità di deterrenza nucleare possiamo prevenire una nuova escalation russa: le velate minacce nucleari sono pericolose e la Russia sa che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta", ha continuato Stoltenberg, che ha rimarcato la necessità di "aumentare la produzione di armi e munizioni sia per garantire la deterrenza e la difesa degli alleati della Nato e sia per continuare a fornire sostegno all'Ucraina nel lungo periodo". Un dialogo con l'industria della difesa e con tutti gli alleati è stato avviato "per aumentare la produzione e per riempire gli stock", ha continuato Stoltenberg.

Nato, Stoltenberg: prevista esercitazione nucleare di routine

"Giovedì presiederò una riunione regolare del gruppo di pianificazione nucleare. Lo scopo fondamentale della deterrenza nucleare della Nato è sempre stato quello di preservare la pace, prevenire la coercizione e scoraggiare l'aggressione. La prossima settimana, la Nato terrà la sua esercitazione di deterrenza a lungo pianificata, 'Mezzogiorno fisso'. Questo è un allenamento di routine, che avviene ogni anno. Per mantenere il nostro deterrente sicuro, sicuro ed efficace", ha assicurato il Segretario generale della Nato. "Questa è un'esercitazione pianificata da molto tempo, prima dell'invasione dell'Ucraina, ed è un'esercitazione per garantire che il nostro deterrente nucleare rimanga sicuro, protetto ed efficace", ha spiegato poi Stoltenberg.

"Dobbiamo aumentare la produzione di munizioni e armi per garantire la deterrenza e la difesa degli alleati, ma anche per averne abbastanza per continuare a fornire supporto all'Ucraina. Per evitare qualsiasi malinteso: questo lavoro non si ferma ora, andrà avanti per un po' di tempo", ha detto Stoltenberg..

Guerra Russia Ucraina, G7: sosterremo Kiev per tutto il tempo necessario

Il G7 si impegna a sostenere l'Ucraina per 'tutto il tempo che sara' necessario' fornendo 'sostegno finanziario, umanitario, militare, diplomatico e legale'. E' questa la posizione del G7 contenuta in una dichiarazione diffusa al termine della videoconferenza cui hanno partecipato i leader dei 7 paesi industrializzati.

"La Russia sta cercando di coinvolgere direttamente la Bielorussia in questa guerra", ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, collegato in video-conferenza con i leader del G7, come riporta il Guardian. Zelensky ha chiesto ai leader del G7 di sostenere l'istituzione di una "missione internazionale di monitoraggio al confine tra Ucraina e Bielorussia".

"Condanniamo questi attacchi nei termini piu' forti possibili". Lo dicono i leader del G7, in un comunicato dopo l'incontro straordinario di oggi, riferendosi agli ultimi raid russi in Ucraina. Il G7 afferma che "gli attacchi indiscriminati sulla popolazione civile innocente costituiscono crimini di guerra. Ne chiederemo conto al presidente Putin e ai responsabili", aggiungono.

Medvedev: con missili lungo raggio a Kiev guerra mondiale

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha descritto la possibilita' di rifornimenti di sistemi missilistici a lancio multiplo a lungo raggio (MLRS) a Kiev come il modo piu' veloce per far degenerare il conflitto al livello di una guerra mondiale. "Il modo più veloce per intensificare il conflitto in Ucraina fino alle conseguenze irreversibili di una guerra mondiale e' fornire agli psicopatici di Kiev un MLRS a lungo raggio", ha scritto martedi' Medvedev sul suo canale Telegram, citato dall'agenzia Tass. Medvedev ha consigliato alla leadership dell'alleanza e all'establishment statunitense di pensare in modo ragionevole e di valutare i rischi esistenziali esistenti.

Zelensky: telefonata con Draghi, io grato per supporto costante

Durante "una telefonata con il premier italiano Mario Draghi", il presidente ucraino ha "parlato delle conseguenze del terrorismo missilistico russo". Nella conversazione "abbiamo coordinato le posizioni alla vigilia di importanti eventi internazionali, incluso il Vertice del Gruppo dei Sette. Sono grato per il supporto costante e forte" ha aggiunto Zelensky.

Usa, Biden intende rivedere i rapporti con Arabia Saudita

Joe Biden intende "rivedere" le relazioni con l'Arabia Saudita, soprattutto dopo la decisione dell'OPEC+ di tagliare la produzione. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, in un'intervista alla Cnn. "Il presidente e' stato molto chiaro sul fatto che questo e' un rapporto che dobbiamo continuare a rivedere, che dobbiamo essere disposti a ricalibrare", ha precisato.

Berlino ha consegnato sistema difesa aerea a Kiev

La Germania avrebbe consegnato oggi all'Ucraina il primo dei quattro sistemi di difesa aerea Iris-T Slm promessi da Berlino. Secondo quanto riporta Spiegel, il passaggio e' avvenuto oggi vicino al confine tra Polonia e Ucraina. Proprio ieri la ministra tedesca della Difesa, Christine Lambrecht, aveva confermato l'imminente arrivo dell'arma, "per fornire protezione efficace per il popolo ucraino".