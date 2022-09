Ucraina, Mosca pronta all'annessione delle quattro regioni occupate

Mosca si prepara ad annettere le quattro regioni ucraine occupate. Referendum, a favore il 95% dei cittadini

Oggi, martedì 27 settembre, è l'ultimo giorno in cui a Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson gli abitanti delle zone occupate sono chiamati a esprimersi sul referendum pro-Mosca, liquidato come una farsa da Kiev e dagli occidentali: una vittoria disegnata a tavolino da Vladimir Putin per mascherare le difficoltà del suo esercito sul terreno e soprattutto le crescenti proteste in patria contro la mobilitazione per il fronte che avrebbe provocato la fuga dal Paese di ben 260 mila persone.

Secondo i primi dati resi noti dalle commissioni elettorali create dalle amministrazioni filorusse, oltre il 95% dei votanti si sono espressi a favore dell'annessione a Mosca nei referendum tenuti in quattro regioni ucraine, non riconosciuti dalla comunità internazionale. Lo riporta la Tass.