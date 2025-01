Guerra Ucraina, cade il veto di Orban: l'Ue si compatta e dà il via libera alle sanzioni contro la Russia

Ucraina, via libera Ue alle sanzioni contro la Russia

Il Consiglio Affari esteri dell'Ue ha dato il via libera al rinnovo delle sanzioni contro la Russia. Cade così il veto annunciato dall'Ungheria nei giorni scorsi. Lo si apprende da fonti diplomatiche. L'Europa mantiene le promesse: i ministri degli Esteri dell'Ue hanno appena concordato di estendere nuovamente le sanzioni alla Russia. Ciò continuerà a privare Mosca delle entrate necessarie a finanziare la sua guerra. La Russia deve pagare per i danni che sta causando". Ha confermato su X l'Alta rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas.

"L'Ungheria ha ricevuto le garanzie richieste in merito alla sua sicurezza energetica, con l'impegno finale della Commissione europea a proteggere i gasdotti e gli oleodotti che riforniscono gli Stati membri dell'Ue". Lo afferma il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, che ha revocato il veto contro il rinnovo delle sanzioni Ue contro la Russia. Per Szijjarto la Commissione cercherà anche garanzie dall'Ucraina per permettere la fornitura ininterrotta di petrolio all'Unione europea. "L'integrità di questa infrastruttura è fondamentale per la sicurezza dell'intera Ue", afferma Szijjarto.