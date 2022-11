Ucraina, Russia via da Kherson. Ma ora Mosca minaccia la guerra atomica

Ucraina, Medvedev avverte: "Non abbiamo ancora usato tutto l'arsenale"

"Mosca continuerà a riprendersi i territori russi e per ovvie ragioni non ha ancora utilizzato tutto il suo arsenale di possibili armi di distruzione" in Ucraina. "Questo non solo per la nostra gentilezza umana", ma "tutto ha il suo tempo". Lo scrive l'ex presidente russo Dmitri Medvedev in un post su Telegram. "Ricordiamo - ha aggiunto alludendo al ritiro da Kherson - che noi stiamo cercando di salvare il più possibile le vite dei nostri militari e civili mentre i nostri nemici no. E qui sta la nostra grande differenza morale con loro".

Dugin attacca Putin per Kherson, il post è stato poi rimosso

In una autocrazia "diamo al sovrano pienezza assoluta dei poteri per salvarci tutti", quindi "pieni poteri in caso di successo, ma anche totalità delle responsabilità in caso di fallimento", le parole su Telegram del filosofo Alexander Dugin in un duro attacco a Vladimir Putin dopo la ritirata a Kherson. Lo scrive il Mirror, sottolineando che in seguito il post (di 2 giorni fa) è stato rimosso. "Niente contro Surovikin", ossia il capo delle operazioni militari in Ucraina. "Il colpo non è diretto a lui. È un colpo per voi-sapete-chi", ha aggiunto Dugin riferendosi al presidente russo.

Erdogan: parlerò con Putin entro 2 o 3 giorni

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prevede un colloquio con l'omologo russo Vladimir Putin "entro i prossimi due o tre giorni" per discutere la situazione in Ucraina: lo ha dichiarato lo stesso Erdogan.