Ucraina, scoperte numerose camere di tortura per bambini

Ucraina, scoperta la "prima" camera della tortura per bambini a Kherson

“Abbiamo davvero toccato il fondo a Kherson”. Parole cariche di rammarico e preoccupazione, quelle del commissario per i diritti umani del parlamento unicamerale ucraino Dmytro Lubinets, che ha commentato così la notizia della scoperta da parte delle autorità di una camera che i russi usavano per detenere e torturare i bambini durante l’occupazione della città.

Non è la prima ad esser stata scoperta dai servizi segreti, ma nessuna delle precedenti era mai stata usata in questo modo: "Abbiamo registrato la tortura dei bambini per la prima volta – ha commentato infatti Lubinets – Pensavo che il fondo non potesse essere rotto dopo Bucha, Irpin...”

Secondo le testimonianze della gente del posto, altre vittime di torture nella struttura sapevano che i bambini ucraini erano stati tenuti lì dai servizi di sicurezza russi, che avevano chiamato la camera "la cella dei bambini". Ai più piccoli veniva data poca acqua e quasi niente cibo, oltre a divenire oggetto di abusi psicologici da parte dei carcerieri russi, che li intimidivano dicendo loro che i loro genitori li avevano abbandonati e che non sarebbero più tornati a casa. Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato e successivamente torturato solo per aver scattato una foto di attrezzature russe rotte.

Ucraina, scoperte altre camera della tortura per bambini a Kharkiv

Oltre a Kherson, i russi hanno allestito camere di tortura per i bambini anche nella regione di Kharkiv durante la loro occupazione: "Ho visto personalmente due camere di tortura a Balakleya" nell'oblast di Kharkiv, "che erano una di fronte all'altra. Un ragazzo è stato lì per 90 giorni. Ha detto che è stato torturato: lo hanno tagliato con un coltello, hanno riscaldato il metallo e bruciato parte del suo corpo, lo hanno portato fuori più volte per essere colpito e sparato sopra la sua testa", ha detto ancora Lubinets.