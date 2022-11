Ucraina, svolta nella guerra: Mosca ordina il ritiro delle truppe da Kherson

Guerra Ucraina, è morto Kyrill Stremousov, vicegovernatore filorusso di Kherson

“Kherson non può essere rifornito completamente. La Russia ha fatto tutto il possibile per garantire l'evacuazione degli abitanti di Kherson": con queste parole il generale Sergei Surovikin, comandante dell''operazione speciale russa in Ucraina, raccomanda al ministro della Difesa Sergei Shoigu il ritiro da Kherson. Il contingente di Mosca verrà ora spostato a Est, sulla riva sinistra del fiume Dnepr, dove verranno allestite nuove postazioni difensive su proposta di Surovikin accolta dal ministro della Difesa Shoigu. "La decisione ripiegare sulla riva orientale del Dnepr non è facile ma allo stesso tempo salveremo la vita di nostri militari", ha spiegato Surovikin, che ha poi di nuovo accusato le forze di Kiev di voler sferrare un attacco missilistico alla diga di Nova Kakhovka per allagare l'area circostante.

L'annuncio del ritiro, così come il decesso di Kyrill Stremousov, vicegovernatore dell'amministrazione regionale installata dagli occupanti russi a Kherson, morto in un incidente stradale, dalle circostanze ancora ambigue (secondo WarGonzo, uno dei blogger filorussi più seguiti su Telegram, è avvenuto nei pressi della città di Henichesk) segnano una svolta significativa nel conflitto russo ucraino, giunto ormai al nono mese di combattimenti.

Guerra Ucraina, la replica di Kiev: "Nessun segnale di arretramento"

Kiev ha fatto sapere di non vedere "alcun segno" di un ritiro russo da Kherson. La notizia della ritirata delle truppe di Mosca è stata confermata dal ministero della Difesa russo secondo il quale è stata ordinata per evitare il totale isolamento dei militari sulla sponda destra del fiume Dnepr. Come ha sottolineato il consigliere presidenziale ucraino, Mykhaylo Podolyak, "non vediamo alcun segno che la Russia stia lasciando Kherson senza combattere". Secondo Kiev, l'annuncio di ritiro potrebbe essere una "messinscena televisiva".

Guerra Ucraina, Kiev frena sui negoziati: "Nessuna pressione degli alleati per la pace con Mosca"