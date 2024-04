Ucraina, uccisi 500mila soldati. Palestina, proteste nei campus Usa

Il preside della Columbia sfiduciato dai docenti

La guerra è costata all'Ucraina la perdita di 500mila uomini, 'eliminati' dai russi. Il bilancio è quello di Mosca, mentre Stati Uniti e Gran Bretagna preparano il maxi-pacchetto di aiuti a Kiev che comprende anche i sistemi di difesa Patriot e Atacms.

Nelle università americane, intanto, dilaga la protesta pro-Palestina e sale la tensione: fermi anche alla New York University. Il preside della Columbia sfiduciato dai docenti. In Iran nuova stretta contro le donne senza velo: fermi della polizia morale e di agenti in borghese nelle strade di Teheran.