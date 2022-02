Ucraina, Usa: "Con invasione russa fino a 50mila vittime civili"

Ucraina, New York Times: "Pesante bilancio di vittime nel caso in cui la Russia decidessi di invadere Kiev"

Esplode la paura per una possibile invasione russa in territorio ucraino: i vertici dell'amministrazione statunitense hanno avvertito che ci sarà un pesante bilancio di vittime nel caso in cui la Russia decidesse di invadere l'Ucraina, scrive il New York Times. Secondo il rapporto, gli alti funzionari Usa hanno parlato di 50.000 vittime civili e da uno a cinque milioni di rifugiati in Europa, molti dei quali si riverserebbero in Polonia.

Hanno anche spiegato però che ancora non è chiaro se il presidente russo Vladimir Putin abbia intenzione di invadere, perché, secondo il loro rapporto, l'esercito di Mosca attualmente ha messo insieme il 70% delle forze necessarie per un'invasione completa dell'Ucraina, che costituirebbe la più grande operazione militare in Europa dal 1945. In ogni caso, secondo il rapporto degli alti funzionari Usa, è improbabile che la Russia si muova prima della seconda metà di febbraio.

Crisi in Ucraina, Usa: "83 battaglioni russi sul confine, 70% delle forze necessarie per l'invasione"

Nelle ultime due settimane la Russia ha aumentato la sua presenza militare sul confine della Russia, avvicinandosi a completare la preparazione per un'invasione dell'Ucraina. E' quanto hanno spiegato fonti militari e dell'intelligence americana in briefing con membri del Congresso ed alleati europei.

Secondo le ultime stime Usa, sono 83 i battaglioni tattici russi, ognuno di 750 militari, dispiegati dai russi sul confine, con un netto aumento rispetto ai 60 di due settimane fa. Questo rappresenta il 70% delle forze necessarie a Vladimir Putin per condurre un'invasione in larga scala che potrebbe portare a conquistare Kiev in due giorni e scatenare una crisi umanitaria con 5 milioni di profughi.

Oltre ai 62mila effettivi schierati, vi sono decine di migliaia di altri militari russi che forniscono supporto logistico, aereo e medico, portando ad un totale di oltre 100mila, secondo alcuni 130mila truppe.

Anche se per la presidenza ucraina la possibilità di una soluzione diplomatica della crisi con la Russia è più elevata di quella di un'escalation militare.

