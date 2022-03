Ucraina, via a negoziato: Kiev neutra in bozza. Mosca apre su denazificazione

MERCATI/ Seduta tonica per le Borse europee che estendono i guadagni della vigilia sulla prospettiva di una soluzione alla crisi ucraina. Oggi parte un nuovo round di negoziati a Istanbul, dopo che ieri il presidente dell'Ucraina ha aperto alla possibilità di una "neutralita'" del suo Paese per trovare un accordo con la Russia. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dell'1%, spinto dall'andamento positivo delle banche. A Parigi il Cac40 guadagna l'1,25%, a Francoforte il Dax 40l'1,12%, ad Amsterdam l'Aex l'1,29% e a Londra il Ftse100 ha aperto in rialzo di mezzo punto percentuale. Positivo l'andamento di Tokyo (+1,1% il Nikkei).