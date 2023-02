Ucraina, Wang Yi incontra Macron. L'obiettivo comune è la pace

La Cina è pronta a lavorare per una soluzione politica comune in Ucraina: questo il nodo dell'incontro tra Wang Yi e Macron in Francia

Wang Yi, il massimo diplomatico cinese, ha incontrato in Francia il presidente Emmanuel Macron e ha discusso degli sforzi politici congiunti per portare la pace in Ucraina.

"La Cina apprezza il ruolo che la Francia svolge come grande potenza indipendente", ha detto l'ambasciata cinese dopo che Wang Yi ha incontrato Macron all'Eliseo.

"Entrambe le parti si sono ampiamente scambiate opinioni sulla questione ucraina. Wang Yi ha sottolineato che su questo tema la Cina insiste per essere obiettiva e cerca sempre di promuovere la pace e condurre colloqui", si legge nella dichiarazione pubblicata sul sito web del ministero degli Esteri cinese, aggiungendo che la Cina "è pronta a lavorare con la Francia e il resto della comunità internazionale per promuovere una soluzione politica e ottenere un cessate il fuoco, e quindi porre fine alla guerra il più rapidamente possibile".

Una precedente nota dell'Eliseo ha anche affermato che entrambi i paesi hanno espresso "lo stesso obiettivo" nei confronti dell'Ucraina, e Macron ha sottolineato "le conseguenze di questo conflitto sulla pace e sulla sicurezza internazionali, nonché il sostegno della Francia a un paese attaccato".

Macron e Wang hanno discusso della guerra e delle sue "conseguenze sui Paesi più vulnerabili, in particolare in termini di sicurezza alimentare e capacità di finanziamento". Il presidente francese ha parlato di cooperazione con la Cina di fronte alle "sfide globali", tra cui la crisi climatica.

Wang Yi ha anche cenato con il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna, la quale ha twittato che la coppia ha avuto un "intenso scambio sulla guerra aggressiva della Russia in Ucraina e sui modi in cui possiamo lavorare per risolvere il conflitto".

Il ministero degli Esteri cinese ha riferito in precedenza che Wang Yi avrebbe visitato Francia, Italia, Ungheria e Russia dal 14 al 22 febbraio. È prevista anche la sua partecipazione alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che si terrà dal 17 al 19 febbraio.