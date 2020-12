Ue, M5s ai fuorisciti: "Dimettetevi". I dissidenti pronti a entrare nei Verdi

M5S: EVI, 'LASCIO, MOVIMENTO HA TRADITO SUE BATTAGLIE'

L'eurodeputata Eleonora EVI lascia ufficialmente il Movimento Cinque Stelle. "Sono orgogliosa del percorso fatto e delle cose buone realizzate - scrive - ma il M5S non ha più alcuna identità e quel che è stato ha cessato di esistere da un pezzo. Oggi lascio quindi il Movimento 5 Stelle". "Lascio il Movimento - continua - che in questo momento mi 'punisce' con una seconda procedura disciplinare attivata dai probiviri per aver votato in modo difforme dalla delegazione europea, ma avendo rispettato il programma elettorale e l'impegno con gli elettori". "Lascio io, prima di essere cacciata per aver tenuto la barra dritta. E' una decisione sofferta, maturata nel tempo, che oggi prendo con lucidità e consapevolezza. Non sono cambiata io. E' il Movimento ad aver tradito le sue battaglie e la sua identità", conclude Evi .

M5S: MERCOLEDI' PROSSIMO I 4 'DISSIDENTI' AL PE ENTRANO NEI VERDI

Hanno la strada spianata i quattro europarlamentari usciti ieri ufficialmente dalla delegazione del M5S al Parlamento Europeo, per entrare nel gruppo dei Verdi/Ale. Gli ecologisti si sono riuniti stamani per parlare della richiesta di adesione di Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi e Rosa D'Amato e, anche se non si è votato perché non era all'ordine del giorno, "nessuno" si è pronunciato in senso contrario, apprende l'Adnkronos da una fonte qualificata. Anzi, le cose sono andate "molto bene" per i quattro. Il gruppo si riunirà di nuovo formalmente mercoledì prossimo, 9 dicembre, per votare sull'ingresso dei quattro, primo punto all'ordine del giorno. Seguirà una conferenza stampa, cui probabilmente parteciperanno anche i quattro eurodeputati fuoriusciti dai Cinquestelle. Visto che nessuno sembra essere contrario, è probabile che i quattro entrino nei Verdi per acclamazione: sono oramai fuoriusciti dal Movimento Cinque Stelle, per cui gli ostacoli che hanno impedito finora il connubio con i Verdi sono venuti a cadere.

M5S: 4 EUROPARLAMENTARI USCITI LASCINO SEGGI, NO COERENZA A CONVENIENZA

Durissimo post sulla pagina Facebook ufficiale del M5S contro i quattro parlamentari europei che ieri hanno lasciato il Movimento, Ignazio Corrao, Nicola Pedicini, Eleonora Evi e Rosa D'Amato. "Quattro eurodeputati sono usciti dal MoVimento 5 Stelle, dove sono stati eletti e scelti dai cittadini. Ma non lasciano il loro seggio nel Parlamento Europeo, ottenuto nelle liste del MoVimento", si legge sul post. "Uno di loro, il 27 gennaio 2015, scrisse una ''Lettera ai dissidenti'' (!) in cui si può leggere: 'Fra pochi minuti sarete mestamente consegnati alla storia anche voi come gli ennesimi squallidi traditori del mandato elettorale… Dissentire era ed è senz'altro un vostro DIRITTO, ma parallelamente era ed è anche un vostro precipuo DOVERE quello di consegnare la lettera di dimissioni dall'incarico parlamentare (dato al M5s e non a voi) lasciando così il posto a chi intende rappresentare quel voto e quel programma'. La scelta più rispettosa nei confronti dei cittadini dunque non è certo la decisione di aderire a un altro gruppo politico - che di noi ha detto il peggio - ma di dimettersi e lasciare il posto a chi crede nel Movimento. Perché nella lista con la quale hanno scelto di candidarsi, e grazie alla quale sono stati eletti, c'era quel simbolo che ora stanno rinnegando", conclude duro il M5S.