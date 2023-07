Esteri

Venerdì, 7 luglio 2023 Ue, via all'accordo sulle munizioni all'Ucraina: subito 500 milioni di euro La produzione europea di munizioni da inviare in Ucraina è al sicuro. Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto l'intesa per stanziare 500 milioni di euro di Redazione Esteri