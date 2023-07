Ufo, sbarco al Congresso americano. "Urge verità sugli avvistamenti"

Usa, udienza al Congresso: "Urge verità su avvistamenti Ufo"

Vederci più chiaro su "fenomeni aerei anomali" ma ricorrenti negli Stati Uniti. Con quest'obettivo la Camera dei Rappresentanti Usa ha aperto le porte a un panel di testimoni formato da veterani dell'esercito Usa che hanno avvistato nei mesi scorsi "oggetti volanti non identificati", i dischi volanti alieni noti come Ufo o, utilizzando un termine più aggiornato, assistito a "fenomeni aerei non identificati" (unidentified aerial phenomena, Uap).

L'udienza pubblica, riferisce l'emittente Cnn, é stata indetta su iniziativa del sottocomitato per la sorveglianza sulla sicurezza nazionale, i confini e gli affari esteri della Camera che chiede "più trasparenza" in merito a questi fenomeni. Secondo dati raccolti dall'ufficio avvistamenti Usa, solo l'anno scorso, i fenomeni 'anomali' denunciati sarebbero stati oltre seicento, motivo per cui i veterani sono stati "attentamente ascoltati".

In una nota diffusa prima dell'udienza, il deputato repubblicano Tim Burchett (Tennessee) aveva annunciato che gli ex militari "forniranno una testimonianza pubblica perché il popolo americano merita la verità". Secondo quanto riferito da Cnn, la questione degli avvistamenti sarebbe tutt'altro che marginale Oltreoceano: "legislatori, funzionari dell'intelligence e militari, da tempo stanno premendo per fare chiarezza su presunti Ufo e Uap, e per portare la questione all'attenzione del paese".

Che si tratti di avvistamenti veri o presunti, "il governo, riferisce Cnn, sta monitorando più di 650 potenziali casi fra fenomeni aerei anomali e oggetti volanti non identificati". Per i veterani interpellati si tratta di un "problema di sicurezza nazionale" rispetto al quale, hanno affermato, Washington finora é stata troppo riservata.

"Se sono droni stranieri - ha chiarito Ryan Graves, uno dei testimoni - è un problema urgente di sicurezza nazionale, se si tratta d'altro, allora il problema é degli scienziati". Nel migliore dei casi, ha tagliato corto, "gli oggetti non identificati sono un problema per la sicurezza dei voli". Oggi Graves dirige il gruppo 'Americans for Safe Aerospace', una no-profit che da lui stesso fondato per 'incoraggiare' i piloti a segnalare fenomeni 'inspiegabili'.