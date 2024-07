Uk al voto, laburisti verso la vittoria a valanga. Sunak, il seggio a rischio

Voto nel Regno Unito, i conservatori verso una clamorosa sconfitta. L'avanzata dell'ultradestra di Farage

Il Regno Unito oggi va alle urne e tutti i sondaggi lasciano pochi dubbi, torneranno al potere i laburisti dopo 14 anni. La vittoria della sinistra è data per scontata ma l'incognita è la distanza con i conservatori. Il rischio è che il partito del primo ministro Sunak venga addirittura scavalcato dall'ultradestra di Nigel Farage, e sarebbe in bilico anche il seggio dell'attuale premier. In quel caso l'addio a un possibile rientro del Regno Unito in Europa sarebbe certo. Lo stesso probabile futuro primo ministro, il laburista Keir Starmer ha messo mani avanti: "Mai più in Ue finché vivrò". Ma come detto a preoccupare non sono i Tory ma il partito di Farage, la variabile impazzita di questa tornata elettorale. Si rischia una situazione simile a quella tedesca, dove l'estrema destra di Afd è arrivata davanti all'Spd del cancelliere Scholz.

Il motivo - in base a quanto risulta a La Stampa - è che nelle Midlands e in alcune zone del Nord dell’Inghilterra, i candidati del Reform UK, il partito di Nigel Farage, stanno andando meglio del previsto e potrebbero sottrarre in una manciata di distretti il primo posto ai laburisti. Un segnale evidente di quanto la destra ultraconservatrice, che ha infarcito la retorica della Brexit con il tema dell’anti-immigrazione, faccia presa sull'elettorato. Farage è considerato anche molto vicino a Putin. È noto che il politico britannico sia contrario all’adesione dell’Ucraina nella Nato.

In passato aveva accusato l’Occidente di aver provocato l’invasione russa consentendo ai Paesi dell’Est di aderire all’Alleanza. Lunedì il primo ministro Rishi Sunak ha denunciato, citando dei dati dell’Unità contro la disinformazione (CDU) come sul Web la disinformazione e la diffusione di fake news siano in aumento e che "i follower di Reform usano le stesse tattiche dei russi per creare falsi account e influenzare gli elettori". Il premier Rishi Sunak cerca voti last minute per impedire a Starmer di avere la maggioranza assoluta. Ma due suoi ministri ieri mattina in radio tratteggiavano scenari foschi: vinceranno a valanga.