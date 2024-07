Ucraina/ Orban non si fa intimidire dall'Ue, dopo Putin e Xi vola da Trump

Ungheria, il piano di Orban per arrivare alla "pace" in Ucraina. Così ha scavalcato Ue e Biden

Viktor Orban si muove da leader, da quando l'Ungheria ha preso la presidenza di turno dell'Ue, Orban ha cambiato passo e senza avvisare i vertici dell'Unione europea ha iniziato la sua personale "missione di pace". Il presidente ungherese è andato prima in Ucraina da Zelensky, poi ha incontrato Putin in Russia e successivamente ha visto anche Xi Jinping a Pechino. Ma a quanto pare, nonostante le minacce provenienti dagli altri Paesi Ue di provvedimenti nei suoi confronti per questi negoziati non autorizzati, Orban non ha nessuna intenzione di fermarsi. A sorpresa, il prossimo incontro non sarà con il presidente degli Stati Uniti Biden, ma volerà a Mar a Lago dal possibile suo successore, Donald Trump.

Orban - riporta Il Guardian - ha evitato Joe Biden al vertice Nato di questa settimana e non ha richiesto un incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti, secondo tre fonti vicine ai preparativi del vertice. Il presidente di turno dell'Ue ha un obiettivo molto chiaro e anche parecchio ambizioso, riuscire a far sedere allo stesso tavolo Putin e Zelensky. Bloomberg News giovedì sera ha riferito che l'Ucraina stava prendendo in considerazione nuovi colloqui di pace che includerebbero incontri con funzionari russi, e ha svelato il potenziale incontro tra Trump e Orbán a Mar-a-lago dove i due potrebbero discutere dei tre precedenti colloqui avuti da Orban e riuscire nell'impresa di far avvicinare Zelensky e Putin per iniziare una vera trattativa per far cessare la guerra in Ucraina.