Usa 2024, via alla corsa vera: Trump domina le primarie in Iowa, Haley seconda

Usa 2024: Trump domina in Iowa, Haley è seconda

A meno di due giorni dai caucus in Iowa, primo appuntamento negli Stati Uniti per eleggere il candidato Repubblicano alle presidenziali, Donald Trump domina l’ultimo sondaggio mentre Nikki Haley è seconda, davanti a Ron DeSantis. Secondo il rilevamento Des Moines Register/Nbc/Mediacom, Trump è al 48 per cento dei consensi, mentre al secondo posto c'è l’ex ambasciatore Usa all’Onu Haley con il 20 per cento. DeSantis è passato dal secondo al terzo posto con il 16 per cento.

Haley ha superato dunque per la prima volta Ron DeSantis nei sondaggi in Iowa e si candida a diventare la sfidante di Trump, dominatore nei rilevamenti locali e nazionali sulle primarie repubblicane. I “caucus” valgono anche per i Democratici, ma in questo caso si potrà votare, per posta, fino a marzo, scelta nata dal compromesso dopo la decisione del partito progressista di cambiare il calendario delle primarie. E' stato inserito al primo posto il South Carolina, Stato in cui Joe Biden è forte, lasciando all’Iowa simbolicamente il suo primato, per non scontentare la base; si parla comunque sempre di “caucus”, cioè di assemblee circoscritte.

In altri Stati valgono le primarie classiche, a cui partecipano, a seconda dei regolamenti statali, tutti i potenziali elettori, o quelli iscritti alle liste di partito a cui si aggiungono gli indipendenti. Si tratta di un indicatore dell’umore più generale dell’elettorato. Il New Hampshire, per esempio, dove votano tutti e lo faranno il 23 gennaio, sarà ancora più indicativo, ma l’Iowa sarà il primo a esprimersi ufficialmente, per questo avrà tutta la visibilità nazionale. Centinaia di giornalisti e troupe televisive sono da giorni nello Stato per seguire il conto alla rovescia.

Si voterà in una giornata polare - a Des Moines la temperatura segna 16 gradi sotto zero - ma sarà molto importante, in chiave Repubblicana, perché lo Stato rappresenta quell’America rurale, religiosa e a prevalenza bianca che forma la base conservatrice. Secondo l’ultimo sondaggio pubblicato dal Suffolk University Political Research Center, l’ex presidente Trump, sull’onda del sostegno degli evangelici, ha il 54 per cento dei consensi, ma alle spalle, in grande crescita, c’è l’ex ambasciatrice Usa all’Onu Haley con il 20 per cento, sette punti in più del governatore della Florida DeSantis, che sembra pagare il suo essere una copia sbiadita del tycoon. In Iowa gli iscritti si riuniranno alle 7, ora locale, corrispondente alle 2 di notte in Italia. Nel giro di un’ora gli iscritti daranno la loro indicazione di voto e si passerà subito al conteggio delle preferenze.