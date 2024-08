Usa 2024, Kamala Harris ha scelto il suo vice: sarà Tim Walz, governatore del Minnesota

Usa 2024: Cnn, Harris ha scelto Walz come vice

Kamala Harris avrebbe deciso di indicare il governatore del Minnesota Tim Walz come vice presidente. Lo riporta la Cnn citando quattro fonti. Walz e' attualmente al suo secondo mandato come governatore del Minnesota e presiede la Democratic Governors Association. E' stato deputato per 12 anni al Congresso, rappresentando un distretto rurale di orientamento conservatore che, sia prima che dopo il suo mandato, e' stato per lo piu' dominato dai repubblicani. La scelta di Harris di nominare Waltz e' confermata anche dall'agenzia Associated Press.

Il team di Donald Trump attacca il governatore del Minnesota Tim Walz poco dopo che i media Usa hanno diffuso la notizia della sua nomina a vicepresidente indicato da Kamala Harris. Fonti della campagna di Trump citate dalla CNN definiscono Walz come un 'radicale di sinistra'. Secondo una fonte dell'entourage di Trump, Harris "si e' inginocchiata di fronte alla sinistra antisemita e anti-israeliana e ha scelto qualcuno di pericolosamente progressista come lei". Sui social media il super Pac pro-Trump Make America Great Again Inc ha scritto che "Il governatore Tim Walz e Kamala Harris andranno molto d'accordo. Sono entrambi radicali di estrema sinistra che non sanno come governare". La campagna MAGA Inc, ha gia' definito Walz un "liberale incompetente".