Usa, 60000 volontari in fase tre del vaccino di Jansenn (Johnson & Johnson)

Sono 4, al momento, i vaccini entrati in fase tre negli Stati Uniti. Jansenn ( di Johnson & Johnson),Moderna, Astra Zeneca e Pfizer che sta collaborando con la tedesca BioNTech.

La farmacéutica Janssen, della multinazional americana Johnson & Johnson, ha cominciato tre giorni fa uno dei test più grandi del mondo per il vaccino contro il Covid-19 con 60000 volontari.

Ovviamente una notizia usata da Donald Trump nella sua campagna elettorale ‘ Grandi notizie, numerosi grandi compagnie farmaceutiche stanno avendo risultati fantastici. La FDA dovrebbe muoversi rapidamente’.

.Il vaccino della Jansenn sembrerebbe, secondo l’Istituto Nazionale delle Allergie e Malattie Infettive, avere diversi vantaggi rispetto a quelli dei concorrenti: non è necessario mantenerlo immagazzinato a temperatura sotto zero, il che faciliterebbe la distribuzione, e per l’immunizzazione sarebbe sufficiente una sola dose invece di due.

Secondo la stessa fonte 60000 volontari sono stati reclutati in 215 cliniche americane e straniere. Il nuovo test fa parte del progetto voluto da Donald Trump chiamato Operación Warp Speed (massima velocità) per accellerare la ricerca del vaccino.

La pressione che Trump da qualche mese sta mettendo al mondo sanitario per questa ricerca preoccupa, e non poco, il Partito Democratico.

I democratici temono infatti che il Presidente interferisca nel processo di validazione del vaccino per guadagnare consensi prima dell’elezione di novembre.

In questa logica Trump, mercoledì scorso, ha dichiarato che verranno distribuiti, prima della fine dell’anno, 100 milioni di dosi contraddicendo la massima autorità americana, Robert Redfield capo del CDC, che in contemporanea aveva affermato che il vaccino sarà disponibile solo nel terzo trimestre del 2021.

Sentito dai giornalisti su queste dichiarazioni del Presidente Redfield non ha risposto ma si è limitato a dire ' presento i dati e la scienza come la conosco e continuerò a farlo, non vado a fare dichiarazioni in base al fatto che servano a qualcuno o meno’.

Di fronte al Senato Redfield ha promesso che ‘ la FDA non autorizzerà né approverà se non sarà convinta della sicurezza per tutte le famiglie. Sarà autorizzato attraverso un processo rigoroso e FDA non accetterà pressioni da nessuno per cambiare i tempi di approvazione’.

Al momento la tendenza del virus rimane stabile facendo degli Stati Uniti il Paese più colpito con oltre 7 milioni di contagiati, 3 milioni di ricoverati e 207 mila vittime. E l’uscita dal tunnel sembra essere ancora lontana.