Usa: "Americani lascino Bielorussia". Zelensky ad Atene. Controffensiva flop

Bielorussia, l'ambasciata Usa: "Cittadini lascino subito paese"

L'ambasciata Usa a Minsk invita i cittadini americani a non viaggiare in Bielorussia e chiede a coloro si trovino già sul posto di lasciare immediatamente il paese. E' quanto si legge in un post dell'ambasciata statunitense a Minsk. "Avviso per i cittadini statunitensi - si legge nell'account X dell'ambasciata Usa a Minsk - il governo lituano il 18 agosto ha chiuso i valichi di frontiera con la Bielorussia a Tverecius/Vidzy e Sumskas/Losha. Restano aperti gli altri valichi di frontiera. Non viaggiare in Bielorussia. I cittadini statunitensi in Bielorussia dovrebbero partire immediatamente".

Ue-Balcani: Zelensky ad Atene per una cena informale tra leader

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è atterrato ad Atene dove parteciperà oggi alla cena informale in programma tra i leader dei Balcani occidentali e i vertici europei. Zelensky, che questo fine settimana è stato in Svezia, Paesi Bassi e Danimarca, continua il suo tour a sorpresa in Europa in un paese che è stato un forte sostenitore dell'Ucraina sin dall'invasione della Russia. Atene ha fornito a Kiev aiuti umanitari e armi, inclusi veicoli da combattimento della fanteria, fucili d'assalto Kalashnikov, lanciatori e munizioni.