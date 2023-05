Usa, Biden raggiunge l'accordo sul debito. "Caos scongiurato"

Accordo sul debito americano, evitato il caos

Il presidente americano, Joe Biden, e lo speaker della Camera, il repubblicano, Kevin McCarthy, hanno raggiunto un "accordo di principio" per aumentare il tetto del debito e ridurre drasticamente la spesa federale. Lo afferma il Washington Post, citando due fonti vicine al negoziato. L'accordo, primo passo fondamentale per evitare il caos economico dal 5 giugno in poi, dovrebbe riflettere le richieste iniziali dei Repubblicani e, sebbene i dettagli non siano ancora chiari, indica al Congresso il percorso per scongiurare una crisi fiscale.

Il voto al Congresso sull'innazamento del tetto del debito è previsto per mercoledì prossimo, 31 maggio. "Ho appena parlato al telefono con il presidente poco fa", ha twittato Kevin McCarthy, speaker repubblicano della Camera. "Dopo che ha perso tempo e si è rifiutato di negoziare per mesi - ha aggiunto - siamo giunti a un accordo di principio degno del popolo americano". L'accordo, che consentirebbe al governo di onorare i suoi obblighi finanziari, evita una tempesta sui mercati globali e apre al governo americano la strada per aumentare il proprio debito di oltre 31,4 trilioni di dollari per due anni, evitando un declassamento del rating del credito, una probabile recessione e la perdita di milioni di posti di lavoro.