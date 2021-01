Usa: Biden smonta le politche di Trump su Oms, clima e muro con il Messico

USA/ INSEDIAMENTO BIDEN. GIURAMENTO BLINDATO

“Io, Joe Biden, giuro solennemente di adempiere con fedeltà all'ufficio di presidente degli Stati Uniti, e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie capacità. Che Dio mi aiuti”. Sono queste le parole che il 46esimo presidente degli Stati Uniti pronuncerà alle ore 12 locali circa (18 ore italiane) di fronte al giudice capo John G. Roberts Jr. sul fronte ovest del Campidoglio. A soli due settimane dall’assalto al Congresso da parte di alcuni fan trumpiani, Capitol Hill torna a essere teatro principale della transizione fra il presidente uscente Donald Trump, che non sarà presente, e il presidente eletto Joe Biden. Il dem ha subito lanciato un messaggio chiaro al Paese e al mondo annunciando il rientro degli Stati Uniti nei principali consessi mondiali e nel suo primo giorno alla Casa Bianca firmerà 17 ordini esecutivi che ribalteranno le politiche del predecessore salvo la politica estera a cui il neosegretario di Stato Antony Blinken darà continuità come ha già lasciato intendere.

USA/ OMS, CLIMA, MURO COL MESSICO E... BIDEN SMONTA LE POLITICHE DI TRUMP

Il presidente "agirà non solo per contrastare i danni più gravi inflitti dall'amministrazione Trump - si legge in una nota del suo staff - ma anche "per iniziare a far andare avanti il Paese". Fra i provvedimenti che Biden firmerà poco dopo il giuramento ci saranno il ritorno degli Usa nell'Oms, la sospensione della costruzione del muro anti migranti ai confini del Messico, l'annullamento del 'muslim ban' (la controversa sospensione degli ingressi dei cittadini di alcune nazioni a maggioranza musulmana), l'obbligo di mascherina nelle proprietà federali, il ripristino della protezione di alcune riserve naturali e il blocco dei pignoramenti per milioni di americani in difficolta' economiche a causa della pandemia. Biden intende inoltre sottoporre al Congresso una riforma dell'immigrazione che aprirà di nuovo a milioni di stranieri senza permesso di soggiorno sul territorio Usa un accesso legale alla cittadinanza.

USA/ VON DER LEYEN "LIETA" DELL'ARRIVO DI BIDEN

Ma anche il ritorno degli Usa negli accordi di Parigi sul clima. Il che ha subito raccolto il favore della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Sono lieta che nel primo giorno di questa nuova amministrazione, gli Stati Uniti torneranno agli accordi di Parigi" sul clima, ha dichiarato. "Molto altro ancora deve arrivare".