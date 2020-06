Usa-Cina, Trump: "Decoupling totale resta possibile"

Usa-Cina, Trump su Twitter: la rottura con Pechino "resta una opzione"

La rottura dei rapporti commerciali con la Cina resta per gli Stati Uniti "una opzione politica, nonostante i colloqui in corso". Lo ha scritto il presidente, Donald Trump, in un tweet, all'indomani delle dichiarazioni rilasciate al Congresso da Robert Lighthizer, rappresentante Usa nei negoziati commerciali con la Cina, secondo il quale un "disaccoppiamento completo" fra le due economie è ormai impossibile.

Trump ha tenuto comunque a non scaricare responsabilità su Lighthizer: "Non è stata colpa sua - ha detto - se forse non sono stato chiaro".

Usa, Pompeo accusa Bolton: "Bugiardo e traditore"

Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha preso di mira John Bolton per il suo esplosivo libro sul presidente Donald Trump, definendo l'ex consigliere per la sicurezza nazionale un "traditore. John Bolton - ha aggiunto Pompeo - sta diffondendo una serie di menzogne, mezze verità e palesi menzogne. È triste e pericoloso che l'ultimo ruolo pubblico di John Bolton sia quello di un traditore che ha danneggiato l'America violando la sua sacra fiducia nel suo popolo".