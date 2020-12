Usa e Venezuela, ecco che cosa cambia per Maduro con Biden

I leader dell'opposizione venezuelana e i governi che li sostengono, in maniera non troppo entusiastica a dire il vero, hanno appena visto la loro strategia per rimuovere il regime sempre più tirannico del presidente Nicolas Maduro culminare in un fallimento che era più che annunciato. Domenica scorsa, in farsesche elezioni per una nuova legislatura, i sostenitori di Maduro hanno preso il controllo dell'ultimo bastione rimasto dell'opposizione, l'Assemblea nazionale.

Ma d’altra parte sono mesi che i leader della opposizione denunciavano come il leader venezuelano stesse ostacolando in tutti i modi, leciti e meno leciti, i principali partiti di opposizione, svuotando completamente il senso stesso delle elezioni, che hanno avuto non a caso un record di astensionismo. Il parlamento era servito da punta di lancia per una campagna internazionale coordinata per rimuovere Maduro, promossa dall'amministrazione Trump e sostenuta dalle democrazie europee e latinoamericane che avevano visto nel presidente della assemblea Juan Guadiò il loro paladino per riportare un briciolo di democrazia nel paese sudamericano.

Quel piano, lanciato due anni fa, aveva cercato di capitalizzare il controllo dell'opposizione sull'Assemblea nazionale I politici dell'opposizione avevano ottenuto la stragrande maggioranza durante le ultime elezioni legislative, nel 2015, che si sono rivelate gli ultimi sondaggi credibili del Venezuela. Sebbene il regime in seguito abbia privato l'Assemblea nazionale di tutti i suoi poteri, l'opposizione godeva ancora della legittimità di un'istituzione governativa debitamente eletta, anche se apparentemente priva di autorità pratica, e trovò un modo per farne leva.

Maduro aveva continuato a spadroneggiare anche se quasi tutti i paesi occidentali, con un unica grave eccezione forse rappresentata proprio dal nostro paese, lo avevano disconosciuto come loro interlocutore, e scelto come legittimo presidente del paese appunto il leader dell’Assemblea legislativa, Juan Guaido. Dopo che Maduro, infatti, si è proclamato vincitore di un'elezione presidenziale fraudolenta nel 2018, l'Assemblea nazionale ha dichiarato vacante la presidenza e, seguendo le linee guida costituzionali, ha nominato il capo della legislatura, Juan Guaido, legittimo presidente ad interim del paese fino a quando non si sarebbero potute tenere elezioni eque.

Guaidò è stato presto riconosciuto da circa 50 paesi come il legittimo capo di stato del Venezuela. Gli Stati Uniti hanno condotto una nuova campagna di "massima pressione" contro il regime, compreso l'inasprimento delle sanzioni, ma una prevista rivolta militare per cacciare Maduro non si è concretizzata.

Insomma ancora una volta il potere militare di un paese sudamericano è rimasto fedele all’ordine precostituito, forse perché non aveva troppa fiducia nel nuovo leader e vedeva con un certo sospetto il coinvolgimento cosi diretto degli Usa di Trump. Ed ecco perché le principali forze di opposizioni, malgrado le parole di circostanza, sotto sotto speravano in una riconferma di Trump alla presidenza, cosi come invece non è assolutamente un mistero che Maduro tifasse per una vittoria per il democratico Biden.

Trump è stato un forte alleato della opposizione al leader venezuelano. Ha dimostrato di fare sul serio e che non si tirerà indietro sulla richiesta di cacciare Maduro dal potere. ” ha detto un uomo vicino a Lopez, che per ovvie ragioni ha voluto mantenere anonimato, alla radio televisiva Al Jazeera la scorsa settimana. Anche la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA - ancora di salvezza economica del paese - è stata colpita dalle sanzioni statunitensi, che si sono aggiunte alle sofferenze del popolo venezuelano.

Biden ha espresso il desiderio di riprendere la diplomazia con i membri dell' OPEC Venezuela e Iran, il che potrebbe eventualmente portare al ritorno delle loro esportazioni di petrolio, se determinate condizioni saranno soddisfatte, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters. "Non stiamo cercando di smantellare la politica sanzionatoria, ma di applicare le sanzioni in modo intelligente, aiutati da uno sforzo multilaterale e con obiettivi specifici da raggiungere - principalmente elezioni libere, eque e credibili", Leopoldo Martinez, stratega per la campagna di Biden concentrandosi sul voto latino, ha detto a Reuters a fine Novembre. La strategia è riuscita a rafforzare la buona fede del presidente Donald Trump tra ampi segmenti di elettori latini negli Stati Uniti, un contributo significativo alla comoda vittoria elettorale di Trump in Florida a novembre. Ha anche contribuito a galvanizzare il sostegno all'opposizione venezuelana tra le democrazie europee. Ma nel suo obiettivo più importante, ritagliarsi un percorso verso un ritorno alla democrazia, la strategia non ha fatto progressi.

“In qualità di presidente, Joe Biden si schiererà con il popolo venezuelano e per la democrazia, organizzando una solida risposta internazionale alla crisi umanitaria, prendendo di mira i sostenitori del regime coinvolti nella corruzione e nelle violazioni dei diritti umani, ovunque vadano, recuperando i beni rubati dal Popolo venezuelano, che guida la pressione internazionale per elezioni libere ed eque e aiuta la ripresa a lungo termine del paese. Joe Biden è qualcuno che sostiene l'uso di sanzioni multilaterali per costringere il regime di Maduro a ripristinare le libertà democratiche in Venezuela, rifiuta l'approccio fallito dell'amministrazione Trump di sanzioni unilaterali al posto di un approccio politico multilaterale globale al Venezuela ". ha detto Juan S. Gonzalez, ex vice segretario di stato degli Stati Uniti ed ex consigliere speciale del vicepresidente Joe Biden.

Le dubbie elezioni legislative dello scorso fine settimana hanno contribuito notevolmente alla rimozione della rivendicazione di Guaido alla presidenza. Prima del voto, Maduro ha fatto tutto il possibile per impedire all'opposizione di competere. La Corte Suprema pro-Maduro ha rimosso i leader dei partiti di opposizione, sostituendoli con politici che erano stati cacciati da quei partiti perché erano, di fatto, lealisti di Maduro. La corte ha anche nominato un nuovo consiglio elettorale nazionale a giugno, ignorando il fatto che la costituzione concede tale potere all'Assemblea nazionale.

Di conseguenza, i partiti di opposizione hanno deciso di non partecipare alla farsa elettorale. L'opposizione popolare a Maduro era evidente nella scarsa affluenza alle urne. Il governo ha detto che solo il 31% degli elettori aventi diritto ha partecipato, ma l'opposizione ha detto che il totale in realtà era circa la metà, nonostante l'enorme pressione del governo per votare. Più del 70% dei venezuelani aventi diritto ha partecipato alle elezioni del 2015. La domanda ora è cosa potranno fare le forze anti-Maduro. Il regime e la nuova Assemblea nazionale hanno poca legittimità internazionale. Il massimo funzionario della politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell, ha detto che le elezioni "non sono state conformi agli standard internazionali minimi".

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha definito le elezioni "una frode e una farsa" e ha affermato che Washington continuerà a riconoscere Guaido come legittimo presidente del Venezuela. Un gruppo di paesi dell'America Latina, compresi i vicini del Venezuela, Colombia e Brasile, ha dichiarato che il voto "manca di legalità e legittimità".Qualunque cosa faccia l'opposizione venezuelana ora, e comunque gli Stati Uniti scelgano di aiutare, nessuno si fa illusioni.

Il regime di Maduro è più radicato che mai. Con l'aiuto di Iran e Russia, Maduro è stato in grado di resistere alla pressione economica esercitata dagli Stati Uniti, anche se quelle sanzioni hanno esacerbato le già disastrose condizioni di vita in Venezuela. Da allora una situazione disastrosa è peggiorata molto a causa della pandemia di coronavirus e della continua cattiva gestione dell'economia da parte del governo.

L'economia dovrebbe contrarsi di un ulteriore 25% quest'anno, con un'inflazione al 6.000%. La valuta, il bolivar sovrano, è priva di valore, valutata circa un milionesimo di dollaro. A differenza di Trump, il presidente eletto Joe Biden ha esperienza con il Venezuela, quando era iul vice di Obama, lui era la persona incaricata di occuparsi del paese, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto..Ora da presidente in carica il compito si fa se possibile ancora piu ostico.Biden non ha illusioni su Maduro. Lo ha definito un "dittatore" e ha notato, correttamente, che Maduro usa i negoziati con l'opposizione come uno stratagemma per ammazzare il tempo e indebolire l'intensità delle richieste di cambiamento.

È probabile che la nuova amministrazione cambi l'approccio di Washington. Biden utilizzerà sanzioni più mirate contro gli individui nel regime di Maduro, per alleviare la crisi umanitaria in Venezuela e sostenere le organizzazioni non governative. Molto più aiuti statunitensi saranno probabilmente incanalati inizialmente verso l'assistenza sanitaria e l'assistenza correlata alla pandemia. Biden potrebbe anche fare qualcosa che Trump si è rifiutato di: concedere lo status di protezione temporanea ai rifugiati venezuelani negli Stati Uniti.

Alla fine Biden dovrà decidere quanto sarà visibile il ruolo che gli Stati Uniti giocheranno nella crisi del Venezuela. I precedenti presidenti degli Stati Uniti hanno provato entrambi i tipi di approcci. George W. Bush ha preso la via più visibile ed è servito da contraltare ideale per il defunto presidente Hugo Chavez, che ha dipinto l'opposizione come lacchè degli Stati Uniti, o "l'impero", come lo chiamava. Obama ha abbassato la visibilità di Washington, cercando di riportare l'attenzione sul rifiuto del regime da parte dei venezuelani. Trump ha minacciato di invadere il Venezuela, il che ha permesso a Maduro di dipingere di nuovo l'opposizione come uno strumento degli Stati Uniti.

Alla fine, nessuno di questi approcci ha fatto molti progressi. È probabile che l'amministrazione Biden lavorerà dietro le quinte sulle sanzioni economiche e diplomatiche, collaborando multilateralmente con altre democrazie, mentre si pronuncia pubblicamente sulle violazioni dei diritti umani del regime. Qualunque cosa l'opposizione venezuelana scelga di fare in futuro, e comunque gli Stati Uniti e l'Unione Europea scelgano di aiutare, nessuno si fa illusioni.

Il regime di Maduro è più radicato che mai. Riportare democrazia e prosperità in Venezuela è diventato più difficile che mai. Mentre l’Europa continua nel suo ruolo da spettatore non pagante, senza prendere una decisione chiare e definitiva, mosso da interessi di parte più che da una politica estera comune e efficace. Ma questa è una storia già vista in molti altri campi di battaglia