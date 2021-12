Usa, Joe Biden in calo di popolarità va in tv da Jimmy Fallon per recuperare

La prima volta del presidente Usa Joe Biden al talk "Tonight Show" condotto da Jimmy Fallon

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden va in tv dal noto coduttore e comico Jimmy Fallon per "recuperare popolarità". Ieri sleepy Joe è stato ospite, per la prima volta, a uno dei talk-show di tarda serata di maggior successo nel Paese, il "Tonight Show" condotto dal comico Jimmy Fallon sulla rete televisiva Nbc. Biden, intervistato in collegamento dalla Casa Bianca, ha scherzato con il conduttore sui sondaggi che rilevano il suo calo di popolarità e promesso che l'inflazione scenderà. Biden è stato il secondo presidente in carica americano ad apparire in un 'late-night show' dopo Barack Obama, che fu ospite di Jay Leno durante il suo primo mandato alla Casa Bianca.

L'intervista, in due segmenti, è iniziata con Fallon che ha sollevato la questione del calo del presidente nei sondaggi. "Presta attenzione alle valutazioni di gradimento?, gli ha chiesto il comico. "Non più", ha risposto sorridendo Biden, "prestavo loro attenzione quando mi davano al 65% non intorno al 45%". "Sono fiducioso che la gente capirà", ha aggiunto", non deluderò mai il Paese".

Il capo della Casa Bianca è sceso al 42% di approvazione a fine novembre, l'indice più basso della sua presidenza, con gli elettori principalmente preoccupati per la situazione economica e l'aumento dell'inflazione. Dopo aver affrontato anche i temi della pandemia e della necessità di misure bipartisan per sanare la frattura interna alla società americana, Biden - in tono più rilassato - ha parlato anche di faccende private, scherzando sulla sua scarse capacità in cucina.