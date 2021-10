Usa, la elezioni in Virginia cartina di tornasole per Biden

La pandemia negli Stati Uniti comincia a rallentare così come la “luna di miele” del Presidente Joe Biden con gli americani. La fuga dall’Afghanistan è stato un macigno che tanti non sono riusciti a digerire. Così come una certa delusione dalla tanto attesa vicepresidente Kamal Harris che, al momento, non si è dimostrata all’altezza delle grandi aspettative.

E Biden, cosciente di questo sta correndo ai ripari, soprattutto in vista delle prossime importanti elezioni di medio mandato.

Una cartina di tornasole sarà la scelta del numero uno della Virginia. Le elezioni della Virginia sono sempre state viste come una sorta di barometro nazionale e questa volta ,con il candidato democratico così vicino a Biden, molti potrebbero vedere la Virginia come un indicatore ancora più significativo.

La vittoria dem in Virginia importante per Biden

Facendo quello che l’anno passato non avrebbe nemmeno lontanamente pensato di poter fare il presidente Joe Biden ha parlato di fronte a 3000 persone a sostegno del collega dem Terry McAuliffe, le cui tendenze centriste sono molto vicine a quelle del presidente.

“Non troverete nessuno, e sottolineo nessuno, che sappia fare di più per la Virginia di Terry”ha detto Biden, che ha ricordato i successi della sua battaglia contro il Coronavirus e la forte ripresa economica del primo semestre di mandato.

Quello della Virginia è un test davvero importante per l’amministrazione Biden ed è per questo che il presidente si sta spendendo per sostenere McAuliffe contro il suo sfidante, Glenn Youngkin, un nuovo arrivato nella politica, un uomo arricchitosi nella finanza e nel private equity.

Essendo, quella della Virginia, una delle due competizioni elettorali programmate quest’anno l’attenzione a livello nazionale è massima. L’altra, quella in New Jersey, non dovrebbe portare sorprese confermando alla vittoria un democratico.

La vittoria in Virginia potrebbe invece essere determinante per i dem ed è per questo che il Comitato nazionale dem ha messo a budget una spesa di 5 milioni di dollari per sostenere la campagna di McAuliffe.

I repubblicani non riescono anche in Virginia (hanno perso 10 punti nel 2020) a liberarsi dalla morsa di Trump sebbene Youngkin sia considerato un repubblicano moderato.

In ogni caso la pandemia di Covid-19 sembra allontanarsi ma la variante Delta rappresenta ancora una minaccia.

Ed in questa logica Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, ha confermato che Biden seguirà le linee guida sanitarie federali, che non pongono restrizioni ai vaccinati.

in ogni caso mai come quest’anno le elezioni in Virginia rappresentano una cartina di tornasole per il successo o meno dell’attuale presidente. Una sconfitta ricaricherebbe le pile al tycoon Donald Trump che non sembra voler mollare il sogno di ripresentarsi candidato alle prossime elezioni.