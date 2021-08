Usa, nemmeno le lotterie milionarie convincono i no vax

Nemmeno le lotterie da 850000 dollari per chi si vaccina sono servite negli Stati Uniti a convincere i tantissimi americani dubbiosi a percorrere la strada di un centro vaccinazione. Ed allora la variante Delta, che circola liberamente per le strade americane, sta contagiando almeno 100000 persone al giorno. In Louisiana, ad esempio, nella capitale Baton Rouge, il numero dei ricoveri ha raggiunto un livello mai visto prima con le unità di terapia intensiva ormai “full”.

È lo stato, la Louisiana, insieme alla Florida, con il maggior numero di contagi per abitante di tutti gli Stati Uniti. Solo il 47% degli adulti ha ricevuto due dosi e il 55% la prima, ma il ritmo di vaccinazioni è drammaticamente rallentato.

Quali i motivi?

Differenti: sfiducia nella medicina, fake news, conversazioni al bar, notizie che confermano che ormai la pandemia è passata, allergia per le azioni del governo, credo religioso e differente visione politica.

Tutto ciò ha creato molta preoccupazione facendo dire al presidente Joe Biden che ormai si tratta di una pandemia dei “non vaccinati”.

In America il 71% degli over 18 ha fatto almeno una dose, ma ci sono molte differenze tra gli stati: nel Vermont l'87%, in Mississippi, Wyoming e Louisiana il 51%, il 52% e 55%, rispettivamente.

Molti parroci evangelici , nelle comunità conservatrici e religiose, sono testimonial convinti contro il vaccino. Un esempio su tutti è Tony Spell, parroco della Chiesa Evangelica del Tabernacolo, a Baton Rouge, che ha accumulato montagne di mandati di arresto con successive cauzioni pagate per non aver voluto rispettare nessuna regole da lockdown. Non ha mai smesso di tenere riunioni al chiuso e mai ha indossato una mascherina nella sua chiesa. E se lui non ha mai dato il buon esempio figuriamoci i suoi fedeli.

"Non mi fido di un governo-dice il parroco- che dà un vaccino fatto in un anno e che non funziona per le nuove varianti. Dio ci ha dato un sistema immunitario per resistere al virus e il distanziamento sociale lo ha indebolito, non ci ha permesso di raggiungere l'immunità di gregge. Nella nostra congregazione ci sono 4.500 membri e non abbiamo subito alcun focolaio”.

Molti dubbiosi si trovano anche nel settore degli ospedali. La rete ospedaliera delle Missionarie Francescane di Nostra Signora, la più grande dello stato, sta obbligando tutto il suo personale a vaccinarsi perchè il numero dei “pigri” era troppo alto.

La popolazione di colore, più povera è anch’essa molto reticente al vaccino. Per decenni ha fatto, in molti casi, da cavia per la medicina negli Stati Uniti. Lo studio sulla sifilide di Tuskegee è l'esempio più incredibile e vergognoso.

Per 40 anni nell'omonima popolazione dell'Alabama venivano osservati 400 uomini di colore malati di sifilide e ad essi si negavano tutte le cure possibili per poter analizzare l'andamento della malattia. Quando morivano i corpi venivano studiati. Dal 1932 fino al 1972 i malati, senza saperlo, facevano da cavie per i medici al contrario consapevoli. L'esperimento si è concluso quando le informazioni della stampa hanno provocato uno scandalo nel paese e nel mondo. I sopravvissuti hanno ricevuto un risarcimento finanziario tre anni dopo e il presidente Bill Clinton si è scusato per l'atrocità nel 1997.

In mezzo a tutto questo le strade turistiche di New Orleans, nel quartiere francese, sono piene di gente che si abbraccia, fa addi al celibato e va in concerti affollati all’inverosimile senza alcuna protezione. Solo qualche bar comincia a chiedere il test di vaccinazione ma, per il momento, l’ingresso a scuola è libero anche perchè nonostante l'aumento dei bambini ricoverati la legge in Louisiana tutela i genitori che non vogliono vaccinarli per motivi religiosi o filosofici.

In ogni caso la cattiva informazione, soprattutto sui social media, sta facendo danni molto gravi. La gente legge ogni giorno sciocchezze senza alcun fondamento come ad esempio che i vaccini possono danneggiare la fertilità delle donne, o le loro gravidanze. E questo insieme di cose sta facendo ricadere l’America in un loop negativo che preoccupa tutta la comunità medica, la politica e l’economia che invece, da qualche mese, è in pieno boom.