Usa, nessun dazio ai prodotti italiani destinati al mercato americano.

L’Agenzia Statunitense che cura i trattati internazionali del commercio (USTR), United States Trade Representative, ha deciso di non aggiungere nessun dazio sui prodotti italiani destinati al mercato americano. La decisione è arrivata a seguito della sentenza del Wto (World Trade Organization) sui sussidi Airbus, che ha portato invece l’Agenzia ad incrementare le tariffe su alcuni prodotti provenienti da Francia e Germania.

Un gran respiro di sollievo per le aziende italiane che dal Trentino alla Sicilia sono dedite all’esportazione dal settore enogastronomico a quello agroalimentare che rappresenta un valore di 3 miliardi di euro, per prodotti come il vino, olio, pasta, formaggi e salumi Made in Italy!

Una gran bella notizia, in un momento di crisi generale per il sistema produttivo italiano. E’ importante ricordare che per le esportazioni di alcuni prodotti, gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato.

“Esprimo il mio personale apprezzamento, che si aggiunge a quello della Confederazione Siciliani in Nord America ( CSNA), e del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo (CTIM), associazioni che da sempre sono impegnate nel promuovere il Made in Italy, per il ruolo svolto dalle organizzazioni di settore, dalla diplomazia, da membri della comunità Italo americana impegnati nel campo dell’importazione e all’Amministrazione Trump per non aver voluto aggiungere ulteriori dazi ai prodotti autentici italiani” ha sostenuto Vincenzo Arcobelli Presidente del CTIM nonche' Rappresentante negli U.S.A per il CGIE . Arcobelli auspica che 'subito dopo ferragosto si possa ricominciare con una forte promozione e produzione, per essere presenti e salvare posti di lavoro'. E tutti i produttori italiani sono con lui in questo augurio.