Usa: l'Oregon è il primo Stato a depenalizzare il consumo di droghe pesanti

Usa: l'Oregon depenalizza il consumo di droghe pesanti

L'Oregon è divenuto il primo Stato Usa a depenalizzare il consumo personale di piccole dosi di droghe pesanti, incluse cocaina, eroina e metanfetamina. La decisione è stata assunta dagli elettori di quello Stato, che hanno preso parte ad un referendum in occasione delle elezioni generali statunitensi. La cosiddetta "Misura 109" legalizza anche l'uso della psilocibina, una sostanza psichedelica contenuta in alcuni funghi allucinogeni del genere Psilocybe e Stropharia, il cui consumo resterà però limitato all'ambito terapeutico. Ieri, 3 novembre, i cittadini di New Jersey e Arizona si sono invece espressi a favore della legalizzazione dell'uso ricreativo della marijuana nei loro Stati. Nel South Dakota, gli elettori hanno approvato il solo impiego terapeutico di tale droga leggera. Infine, nel Mississippi gli elettori hanno approvato una iniziativa tesa a stabilire un programma medico per la somministrazione di marijuana a pazienti affetti da malattie degenerative e debilitanti.