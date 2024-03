Usa: "Se Kiev cade la Nato combatterà contro la Russia". Meloni da Biden

Il Pentagono risponde a Putin, tira aria da terza guerra mondiale. E Meloni oggi vedrà Biden alla Casa Bianca

Vladimir Putin ieri ha ricordato all'Occidente di essere in possesso di armi nucleari e ha minacciato di utilizzarle. La reazione del Pentagono è stata immediata, ma il botta e risposta tra Cremlino e gli Stati Uniti terrorizza il mondo, entrambi parlano apertamente di guerra mondiale. "Sappiamo - ha detto Lloyd Austin - che se Putin avrà successo non si fermerà. Continuerà a essere più aggressivo nella regione. E altri leader in tutto il mondo, altri autocrati guarderanno a questo. E saranno incoraggiati dal fatto che ciò è accaduto senza che noi siamo riusciti a sostenere uno stato democratico", ha detto Austin in discorso alla Camera dei rappresentanti americana citato dai media ucraini.

"Se sei un Paese baltico, sei molto preoccupato se sarai il prossimo: conoscono Putin, sanno di cosa è capace. E francamente, se l'Ucraina cade credo davvero che la Nato entrerà in guerra con la Russia", ha aggiunto il capo del Pentagono. intanto la premier Giorgia Meloni è atterrata in Maryland, per la sua seconda visita alla Casa Bianca prevista per oggi alle 13 ora locale (le 19 in Italia). Ad accoglierla l'ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia. La Meloni discuterà con il presidente americano Joe Biden in particolare l'agenda del G7, di cui l'Italia ha la presidenza di turno.