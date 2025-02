Usa, Trump licenzia 2mila dipendenti Usaid: tagliati di colpo tutti quelli in congedo

Usa, Trump taglia 2mila dipendenti pubblici. Decisivo un giudice federale

Tempi duri per i dipendenti statali negli Stati Uniti, Trump sta imponendo licenziamenti a raffica e il suo braccio destro Elon Musk segue la scia. Verranno eliminati anche duemila posti di lavoro presso l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), in particolare tutto il personale in congedo, mettendo in aspettativa tutti gli altri dipendenti in tutto il mondo, tranne una minima parte. Gli avvisi - riporta Sky Tg 24 - sono stati inviati agli operatori dell'Usaid e visionati dall'Associated Press. L'annuncio arriva dopo che un giudice federale ha permesso all'amministrazione di procedere con il licenziamento di migliaia di dipendenti Usaid negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

"Non rispondete a Elon Musk" è invece l'indicazione arrivata dai responsabili di diverse agenzie governative ai propri dipendenti, dopo che il patron di X aveva inviato a tutti un'email intimando di spiegare cosa hanno fatto nell'ultima settimana, pena il licenziamento. A quanto riferisce il New York Times, tra gli ammutinati figurano il Pentagono, il dipartimento di Stato, l'Fbi, il dipartimento per la Sicurezza nazionale e quello per la Salute.