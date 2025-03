Usa 2028, c'è già "l'anti-Trump" per le prossime presidenziali: ecco chi è

Usa 2028, c'è già "anti-Trump" per le prossime presidenziali: ecco chi è

Nia-Malika Henderson è un'editorialista politica per Bloomberg Opinion. Ex reporter politica senior per la CNN e il Washington Post, si è occupata di politica e campagne elettorali per quasi due decenni. Ci informa di questa interessante, quanto inattesa notizia: "mentre i democratici cercano risposte su cosa è andato storto nel 2024 e su come ricostruire, il governatore del Kentucky Andy Beshear ha un semplice consiglio per il suo partito: siate democratici normali. Come dire: parlate come un essere umano e siate umani. Non leggete troppo i risultati del 2024, elezione anomala, se mai ce ne fosse stata una.



Beshear è il governatore Dem più popolare del paese. Era nella rosa dei papabili come candidato alla corsa contro Trump, e, probabilmente, tenterà di conquistare la Casa Bianca nel 2028. Sta già testando il suo messaggio, con un certo attivismo: ha scritto un editoriale per il New York Times, sta facendo il giro delle TV per contrastare il presidente Donald Trump sui dazi e per aumentare la sua visibilità. Ha

fatto un'apparizione su MaidasTach, che è il podcast del momento tra i progressisti e si è unito agli altri eletti della Camera, durante il loro ritiro, la scorsa settimana. È anche andato a Selma, in Alabama, per celebrare il 60° anniversario della "domenica di sangue".



La sua strategia di essere semplicemente un democratico ha avuto successo nel Kentucky repubblicano, dove è stato eletto tre volte a cariche statali. I suoi colleghi lo hanno nominato "presidente eletto alla Democratic Governors Association" per il 2026. Beshear rappresenta una vestigia del vecchio partito democratico, quando personaggi come Bill Clinton e Joe Manchin riuscivano a ottenere buoni consensi tra la classe operaia, in particolare tra gli elettori bianchi. Ma Beshear non sembra essere il tipo di democratico che è ansioso di spostarsi al centro, abbandonare i diritti LGBTQ o fare da tramite con gente come Charlie Kirk e Steve Bannon, come ha fatto il governatore della California, Gavin Newsom.



Giovedì ha posto il veto a un disegno di legge inviatogli dai legislatori statali repubblicani, che avrebbe tagliato i finanziamenti alle iniziative sulla diversità nelle università pubbliche, vietato gli uffici per la diversità e proibito qualsiasi formazione obbligatoria sulla diversità. "Credo nella regola d'oro che dice che amiamo il prossimo come noi stessi, e non ci sono eccezioni, né asterischi", ha spiegato, aggiungendo che "questo disegno di legge non riguarda l'amore. Il disegno di legge 4 riguarda l'odio".



Sulla questione delle ragazze transgender nello sport, Beshear ha costantemente preso una posizione che alcuni nel suo partito stanno iniziando a mettere in discussione. Nel 2023, durante un anno elettorale, ha posto il veto a un disegno di legge volto a bloccare l'assistenza medica di affermazione di genere per i giovani transgender, affermando, in una dichiarazione che: "la fede mi insegna che tutti i bambini sono figli di Dio". Beshear ha anche cercato, più di recente, di vietare la terapia di conversione, una pratica screditata e pericolosa.



Anche sul divieto agli atleti trans di partecipare alle competizioni femminili, ha un'idea precisa: "penso che lo sport debba essere equo, ma credo che le nostre diverse leghe abbiano più della capacità di farlo", ha detto Beshear al New York Times, aggiungendo che l'amministrazione ha ritenuto di dover agire, nonostante questo. "E sapete cosa hanno fatto? Hanno tolto un'opportunità all'unica atleta trans che avevamo nel nostro stato, ossia una studentessa delle medie, che ha fondato una squadra di hockey su prato nella sua scuola, che non ne aveva mai avuta una per fare amicizia".



Beshear ha cercato di capovolgere la situazione nei confronti di Trump, sostenendo che non sono i democratici a essere distratti dalle questioni legate alla guerra culturale, ma Trump. "È ossessionato da ogni questione, tranne l'economia. Vedi i dazi che aumentano i prezzi. Vedi i tagli al DOGE, che significa che decine di migliaia di americani stanno perdendo il lavoro e gli viene detto che è colpa loro. Vedi potenziali tagli al Medicaid che decimeranno l'assistenza sanitaria rurale", ha detto in un'intervista a Kaitlan Collins della CNN, la scorsa settimana. "Tra Trump e Musk, non sono sicuro di chi sia Thelma e chi sia Louise, ma la nostra economia è quella macchina e loro la stanno guidando verso il baratro".



"Il suo discorso è valido - afferma l'articolo di Bloomberg - anche se sicuramente ci sono riferimenti meno datati di "Thelma e Louise", uscito nel 1991. Beshear, 47 anni, ha una personalità aw-shucks, che a

olte può farlo sembrare più vecchio della sua età, persino un po'robotico e banale. Ma è anche vero che Internet è una cosa buffa, a volte mescola il "cringe al cool" ".



Beshear, nel fare campagna elettorale in tutto il paese per Harris, ha aumentato il valore del suo profilo e il suo Rolodex in stati chiave come Iowa, North Carolina, New Hampshire, Georgia e Virginia. Le elezioni nazionali ruotano attorno a chi ha la strategia migliore e più facile da capire su quali siano i problemi chiave e su come risolverli. Beshear è una specie di "anti-Trump", definito da Bloomberg "un uomo di fede serio e amabile, che rifugge la retorica divisiva". È ancora presto per la corsa a chi guiderà il partito democratico negli anni a venire. In Beshear, i democratici hanno qualcuno a cui vale la pena prestare attenzione, mentre cercano di capire chi sono e cosa vogliono gli elettori.