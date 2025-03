Usa vogliono abbandonare le esercitazioni militari nei Paesi Ue. "Trump sposterà i soldati in Ungheria"

Usa: media, stop a esercitazioni in Europa dalla fine dell'anno

Gli Stati Uniti avrebbero notificato agli alleati che non intendono partecipare più alle esercitazioni militari in Europa oltre quelle già previste per il 2025. Lo rivela il quotidiano svedese "Expressen", che cita sue fonti, secondo cui lo stop riguarderà diverse manovre attualmente in fase di “preparazione” che si terranno in Svezia.

Donald Trump sta considerando l'ipotesi di ritirare dalla Germania 35mila soldati americani per spostarli forse in Ungheria. Lo scrive il quotidiano britannico The Telegraph citando "fonti vicine all'amministrazione americana".

Usa: antisemitismo, Trump taglia 400 mln di dollari a Columbia University

L'Amministrazione Trump taglierà contratti e sovvenzioni per un valore di 400 milioni di dollari alla Columbia University accusando l'istituzione di antisemitismo, ovvero di mancata tutela degli studenti ebrei. Lo ha annunciato il Segretario all'Istruzione Linda McMahon affermando che "le università devono rispettare tutte le leggi federali sull'antidiscriminazione se vogliono ricevere finanziamenti federali. La Columbia ha abbandonato quel dovere nei confronti degli studenti ebrei che studiano nel suo campus". Un portavoce dell'università ha affermato che la scuola sta esaminando le misure e si è impegnata "a collaborare con il governo federale per ripristinare i finanziamenti federali della Columbia", aggiungendo che la scuola è "impegnata a combattere l'antisemitismo e a garantire la sicurezza e il benessere dei nostri studenti, docenti e personale", scrive il Wall Street Journal.