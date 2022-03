Vertice Cina-Russia, al tavolo anche l'Iran. Nel pieno della guerra ucraina

Guerra Russia Ucraina, Lavrov vola in Cina per aggiornare Xi Jinping

Un vertice sull'Afghanistan tra potenze mondiali nel pieno della guerra in Ucraina. E' questo che sta per succedere in Cina, dove Putin ha spedito il ministro degli Esteri Lavrov per incontrare i capi di altre potenze mondiali. È la prima visita in Cina del capo diplomatico del Cremlino da quando il suo paese ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio. Pechino ha rifiutato di condannare l'intervento di Mosca, ma ha denunciato le sanzioni occidentali contro la Russia. Lavrov è arrivato a Tunxi (est), dove una riunione di sette dei vicini dell'Afghanistan (oltre a Russia e Cina: Pakistan, Iran, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) si terrà fino a giovedì, ha detto la sua ambasciata sul social network Weibo.

Anche il capo della diplomazia dei talebani al potere a Kabul, Amir Khan Muttaqi, dovrebbe partecipare, secondo la China News Agency. In parallelo, si terrà una riunione di un "meccanismo di consultazione" sull'Afghanistan, con la partecipazione di diplomatici di Cina, Russia, Pakistan e Stati Uniti, ha annunciato Pechino. Gli incontri arrivano una settimana dopo una visita a Kabul del ministro degli esteri cinese Wang Yi, la sua prima da quando i fondamentalisti islamici hanno preso il potere l'anno scorso.

