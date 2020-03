Virus. 2000 morti. Raddoppiato in due giorni il numero delle vittime.

200 milioni di americani in 25 Stati sono a casa con lo ‘stay home’.

Il numero di contagi da Covid-19 cresce. Ieri sera i dati ufficiali riportavano 121000 casi con un incremento alto ( il doppio in due giorni) dei morti, 2000 e dei ricoverati 1076. Ufficiale anche la morte del primo bambino la cui età non è stata comunicata ma i ‘rumors’ parlano di un bimbo di un anno.

New York, Connecticut e New Jersey sono tre Stati confinanti, praticamente un’unica grande regione con quasi 35 milioni di abitanti.

Il coronavirus sta colpendo duro in questa area: 52000 casi in NY, 11124 in New Jersey e 1524 in Connecticut. Più del 50% di casi dell’intero Paese.

Trump , in occasione della visita ad una delle due navi ospedali (una delle quali è in rotta su New York) ,ha annunciato una possibile misura per contenere la diffusione del virus. Quella di far diventare i tre stati un’enorme zona rossa, in una unica e breve quarantena.

Il solo annuncio ha scatenato le contrarietà dei tre Governatori.

In particolare Andrew Cuomo ha sostenuto che, pur avendo visto Trump, non h avuto nessuna informazione su questa possibile misura.

Usa. Raddoppiano le vittime in due giorni

‘Credo che una misura di questo tipo-ha detto Cuomo- non sia nemmeno legale. Potrebbe essere da parte del Governo Federale una vera e propria dichiarazione di guerra. Non capisco la misura, non la conosco nei dettagli ma credo sia sbagliato mettere in quarantena il centro economico e finanziario del Paese’.

E il politico di origini italiane ha anche minacciato un’azione legale per l’uso della polizia disposto per cercare e trovare i residenti di New York a Rhode Island.

L’ultima notizia sembra che il Presidente stia tornando sulle sue parole( forse per le proteste) affermando, a tarda sera, che ‘potrebbe non essere necessario’.

In un frullatore di comunicazioni che si moltiplicano per i 50 Stati, con misure e informazioni differenti, l’idea di riaprire l’America a Pasqua continua invece a ‘girare’ nella mente del Presidente. Continua a ‘girare’ nonostante la task force medica gli riconfermi in ogni occasione che sarebbe un’idea disastrosa.

Ma ancora Trump non sembra essere del tutto convinto.

Nel frattempo il Presidente ha riconfermato di aver parlato con il Governatore della Florida, Ron Desantis sull’obbligo di quarantena per tutti quelli che arrivano nello Stato dalle zone a rischio e ora anche dalla Louisiana.

Louisiana che ha, in New Orleans, il focolaio dell’aumento di casi nello stato.

Il Carnevale del Mardi Gras è stata la causa del dilagare del contagio. L’evento ha radunato milioni di persone in feste e cortei e il virus ha infettato qualcosa come 1,5,milioni di persone.

Adesso il ‘mea culpa’ del Governatore John Bel Edwards ’ non è stata data nessuna bandiera rossa per bloccare il Carnevale’ suona davvero stonato.

Nel frattempo, a Pittsburgh, General Motors Co. e Ventec Life Systems hanno seguito l’ordine del Presidente firmando un accordo per produrre ventilatori. La cui mancanza è lamentata drammaticamente in tutti gli ospedali del Paese.