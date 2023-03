"Xi a Mosca, visita simbolica. Cina, segnali al sud del mondo e all'Europa"

Xi a Mosca, "Questa visita ha più una valenza simbolica, non tanto per evidenziare gli stretti rapporti tra la Cina e la Russia ma quanto per dimostrare al mondo che Pechino è pronta a parlare di pace"

Qual è il significato della visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca per incontrare il suo omologo russo Vladimir Putin? Si può davvero arrivare a una pace o quantomeno a una tregua? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Giuliano Noci, esperto di Cina, Professore di Strategia e Marketing, nonchè prorettore al Politecnico di Milano.

"Per spiegare e per capire la visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca bisogna partire da due considerazioni per inquadrare bene il contesto. La prima riguarda la crescita nei toni delle dichiarazioni degli Stati Uniti d'America nei confronti della Cina, che hanno avuto come risultato quello di compattare l'asse di Pechino con Mosca in una contrapposizione tra autarchie e democrazia occidentali, in particolare contro gli Usa. La seconda considerazione che va fatta è che la guerra in Ucraina ha fortemente indebolito la Russia che ormai viene considerata dalla Cina come un junior partner, Mosca dipende da Pechino".