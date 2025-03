Yemen, gli Houthi rispondono al fuoco: missili contro la portaerei degli Usa nel Mar Rosso

Yemen, lancio di missili e droni. Gli Houthi attaccano la portaerei statunitense

La situazione in Medio Oriente si fa sempre più preoccupante, questa volta però al centro dell'attenzione non c'è la Striscia di Gaza ma lo Yemen. Dopo gli attacchi ordinati nei giorni scorsi da Trump contro gli Houthi, in risposta alle rappresaglie contro le navi merci nel Mar Rosso, ecco l'offensiva dei ribelli: missili e droni contro la portaerei statunitense Harry Truman e il rischio di una nuova escalation nel conflitto. I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato la responsabilità di un secondo attacco alla portaerei statunitense Harry Truman nel Mar Rosso, dopo aver già affermato di averla presa di mira il giorno prima. "Le forze armate yemenite hanno preso di mira, per la seconda volta in 24 ore, la portaerei statunitense USS Harry Truman nel Mar Rosso settentrionale, con numerosi missili balistici e da crociera, nonché droni, in uno scontro durato diverse ore", hanno annunciato su Telegram.

Gli Stati Uniti non hanno confermato questi attacchi. Il leader degli Houthi, Abdel Malek al-Houthi, ha invitato gli yemeniti a radunarsi "a milioni" lunedì per protestare contro gli attacchi che hanno preso di mira Sanaa, la capitale dello Yemen, sabato, uccidendo 53 persone, tra cui cinque bambini, e ferendone 98, secondo i ribelli. Gli Usa hanno lanciato due attacchi aerei contro gli Houti in Yemen e hanno colpito la città di Hodeida. Lo riferisce Al-Masirah, la televisione controllata dai ribelli filoiraniani.

Al Jazeera riporta che, secondo un funzionario Usa sentito da Reuters, oggi le forze americane hanno abbattuto 11 droni lanciati dagli Houthi. I ribelli, aggiunge l'emittente araba, hanno da parte loro affermato che gli Usa hanno lanciato due attacchi aerei contro la torre di comando della nave israeliana Galaxy Leader, sequestrata dai ribelli yemeniti.