Zelensky ci riprova con il nazismo? Agli alpini il nome tedesco "Wehrmacht"

Guerra Ucraina, Zelensky e l'imbarazzante caso del battaglione Azov. Il commento

Ieri sera è comparso un post sul sito dell’Ambasciata Russa in Italia, subito ripreso ampiamente sui social e non smentito da fonti ucraine. “Il 14 febbraio il presidente ucraino ha firmato un decreto per conferire alla 10ª Brigata d'assalto da montagna delle Forze Armate ucraine il nome Edelweiss, esattamente quello della 1ª Divisione di fanteria da montagna della Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale. Il regime di Kiev nasconde sempre meno la sua adesione all'ideologia della Germania nazista”.

Il post è corredato da una foto esplicativa che ritrae il presidente ucraino in tenuta da guerra con sullo sfondo una foto in bianco e nero dell’analoga brigata nazionalsocialista. La Gebirgs-Division Edelweiss, 1° divisione di montagna, poi divenuta Volks-Gebirgs-Division (“Divisione di montagna del popolo”) era una divisione militare equivalente ai nostri Alpini e fu impiegata principalmente nell’Operazione Barbarossa (Unternehmen Barbarossa). Questo era il nome in codice dell’invasione tedesca dell’Unione Sovietica da parte della Germania nazista che ebbe inizio il giorno del solstizio d’estate del 1941.