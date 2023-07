Zelensky in Turchia e Yellen in Cina. Ucraina-Usa verso disgelo internazionale

Rapporti Usa-Cina: “Dev’esserci una sana competizione economica, senza creare malintesi”

Gli Stati Uniti mirano a distendere i rapporti con la Cina. È quel che traspare dalle parole della segretaria al Tesoro americano Janet Yellen che ha illustrato al premier cinese Li Qiang a Pechino "l'approccio economico dell'amministrazione nei confronti della Cina". La politica degli Usa a quanto dichiarato sarebbe quella di creare: “Una sana competizione economica che non preveda che il vincitore si prenda tutto, ma che invece, attraverso un insieme di regole eque, possa avvantaggiare entrambi i Paesi nel tempo".

Yellen - si legge nel testo riportato sul sito del ministero del Tesoro di Washington - ha ricordato che "lo scorso novembre, il presidente Biden e il presidente Xi hanno avuto a Bali il loro primo incontro di persona", e che in quell'occasione "hanno sottolineato che i nostri paesi dovrebbero intensificare gli sforzi costruttivi per la stabilità macroeconomica e affrontare le sfide globali condivise". "Sono a Pechino per costruire in quella direzione", ha proseguito.

"Ci sono anche importanti sfide globali in cui gli Stati Uniti e la Cina hanno il dovere - sia nei confronti dei nostri Paesi che del mondo - di cooperare", ha aggiunto avvertendo che "gli Stati Uniti, in determinate circostanze, dovranno perseguire azioni mirate per proteggere la propria sicurezza nazionale. E potremmo non trovarci d'accordo in questi casi. Tuttavia, non dobbiamo permettere che qualsiasi divergenza porti a malintesi che peggiorino inutilmente le relazioni economiche e finanziarie bilaterali".