Zelensky vittima di un attacco russo: tentato omicidio del leader ucraino

Zelensky e il premier greco Mitsotakis a Odessa scampano ad un attacco russo

Un missile russo contro il corteo d'auto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Odessa, dove il leader di Kiev si è recato con il premier greco Kyriakos Mitsotakis. "Abbiamo visto l'esplosione. Rendetevi conto con chi abbiamo a che fare. Colpiscono ovunque senza preoccuparsi. So che ci sono state vittime oggi, non so ancora i dettagli. So che qualcuno è morto e qualcuno è rimasto ferito", le parole del leader.

Secondo i media greci, sulla base di informazioni riconducibili all'esecutivo di Atene, il missile è caduto non lontano dal corteo presidenziale.

"I droni russi a Odessa contro il corteo delle auto di Zelensky e del premier greco Mitsotakis. Erano insieme per commemorare le vittime di un altro attacco russo. Vergogna!". Lo scrive su X il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni.

Navalny, la vedova: "Mezzogiorno contro Putin"

Intanto la vedova dell'oppositore russo Alexei Navalny morto il 16 febbraio in carcere, Yulia Navalnaya, ha lanciato un appello chiedendo ai russi di partecipare all'iniziativa 'Mezzogiorno contro Putin' per protestare contro il presidente russo durante le prossime elezioni presidenziali, che si terranno dal 15 al 17 marzo.

Navalnaya ha chiesto di recarsi tutti ai seggi elettorali il 17 marzo alle 12 e di votare per qualsiasi candidato tranne Putin oppure di danneggiare la scheda elettorale. L'iniziativa era stata lanciata lo scorso 1° febbraio da Navalny, secondo il quale il fatto di presentarsi tutti ai seggi potrebbe "essere una forte dimostrazione del sentimento nazionale. I veri elettori contro la finzione del voto elettronico. Persone reali in fila per votare contro Putin, contro i 'sì' falsi e fraudolenti".