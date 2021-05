Europei nuoto, Quadarella d'oro negli 800. Vola la staffetta 4x200

Europei nuoto, Quadarella d'oro negli 800

Simona Quadarella ancora una volta non delude le aspettative e conferma la medaglia d'oro degli 800 metri stile libero agli europei di Budapest. La campionessa vinse il titolo per la prima volta due anni fa a Glasgow, edizione in cui l'azzurra fece triplete: portò infatti a casa l'oro anche nei 400 stile libero e nei 1500. Sul podio con lei anche, in ordine, le russe Anastasia Kirpichnikova e Anna Egorova.

"Il periodo non è dei migliori, 8'20" va benissimo come tempo anche se speravo di scendere sotto questo muro. Cercavo comunque degli stimoli e li ho trovati", queste le prime dichiarazioni da campionessa d'Europa ai microfoni della Rai. "Con la russa è stata una bella gara. Sono contenta, ho fatto quello che dovevo fare. Il peso del titolo da difendere? Sì e no, dovevo fare il mio e non ci ho pensato troppo", conclude.

Nuoto: Europei; Italia argento nella 4x200 sl mista

Italia sale sul podio della 4x200 stile libero mista agli Europei di nuoto di Budapest. Il quartetto italiano, composto da Stefano Ballo, Stefano Di Cola, Federica Pellegrini e Margherita Panziera, con il tempo di 7'29"35 si prende la medaglia d'argento. L'oro lo ha vinto la Gran Bretagna, mentre la medaglia di bronzo e' andata alla Russia.

Europei nuoto, il commento di Virginia Raggi

"Complimenti a Simona Quadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest. Una vera campionessa, un orgoglio per Roma e per l’Italia. Grande Simona!". Queste le parole su Twitter del sindaco di Roma, Virginia Raggi, commentando il successo della nuotatrice romana.