BizBang Show all'Allianz-MiCo di Milano a novembre

La trasformazione digitale è innovazione, competitività, occupazione, opportunità per i giovani. È uno spazio di profondo rinnovamento delle imprese, della pubblica amministrazione e dei cittadini. Per conoscerla meglio e saperla gestire, l’appuntamento, l’8 e il 9 novembre 2023 all’Allianz-MiCo di Milano, è con BizBang Show, che guarda alla digital transformation B2B.

Le strategie della digital transformation

La trasformazione digitale interessa tutta l’azienda. Riguarda le vendite, il marketing, la comunicazione interna ed esterna, i processi produttivi e anche i prodotti, che, sia che essi siano servizi o prodotti materiali, tutti impattati dall’innovazione tecnologica.

Tutto questo implica un impegno nel ripensare i modelli e i processi. Durante BizBang Show si farà il punto rispetto a queste tematiche grazie a numerose sessioni e tavole rotonde dedicate. Tra di esse "Creating Competitive Advantage through Digital Transformation and ICT Solutions”, "Building Competences and a Culture of Digital Innovation” solo per citare i titoli di alcuni incontri introduttivi.

Ci sarà spazio alle considerazioni dei CEO più visionari che stanno applicando con successo la trasformazione digitale nei processi delle proprie aziende e si guarderà al design come fattore in grado di umanizzare il fenomeno digitale ("The Human Side of Digital Transformation and the role of design", alla supply chain e a come sta cambiando i settori dell’industria ("Revolutionizing Supply Chain and Manufacturing with Smart Solutions”) e alla sostenibilità, immancabile variabile anche quando si parla di Trasformazione Digitale ("Sustainability in the Digital Age: Balancing ESG and Digital Transformation”).

Le opportunità del cambiamento

Per valutare concretamente i vantaggi della Trasformazione Digitale, Biz Bang Show farà riferimento a grandi esperti del settore, come Eleonora Faina, Direttore Generale Anitec-Assinform – associazione patrocinatrice di BizBang Show che rappresenta l’85-90% della del mercato italiano nel digitale, una fonte privilegiata per comprendere come sta andando la trasformazione digitale nel nostro Paese. Faina - membro dello Steering Committee, il Comitato Guida di BizBang Show - ha tracciato lo stato dell’arte di questo fenomeno in crescita e ne ha sottolineato i punti salienti, indicando alle imprese alcuni aspetti da tenere sempre sotto controllo per vincere questa sfida.

Oggi – secondo Faina – la digital transformation è una realtà in atto, non è più solo una prospettiva. Per essere competitive sul mercato, le aziende devono prendere coscienza della necessità di cambiare. Solo così, l’azienda può investire sulle competenze delle persone, avendo al suo interno soggetti che possono introdurre il cambiamento.Inoltre, spetta all’impresa scegliersi i partner giusti, stringendo collaborazioni con aziende capaci di fornire soluzioni per realizzare processi innovativi e proporre una digital transformation che sia adatta alla propria realtà (per dimensione, localizzazione, tipologia del prodotto venduto).

Altro elemento da non sottovalutare, soprattutto per chi lavora con i consumatori, è il ruolo del consumatore finale. Molte leve che hanno spinto le aziende a cambiare in questi anni sono arrivate dal basso (es: la leva della pandemia, che ha mutato abitudini di consumo, spingendo l’eCommerce o il food delivery). È cambiata la geografia con cui stiamo facendo le cose: un’azienda che vuole iniziare ad innovare non deve resistere al cambiamento.Il vero cambiamento, oggi, è la consapevolezza che è il dato a fare la differenza all’interno di un’impresa. I dati non si esauriscono, ma si modificano e cambiano. Il dato può essere raccolto ed elaborato da più persone, può dare informazioni diverse a seconda dell’utilizzo che se ne fa.

Per scoprire tutti i segreti della Trasformazione Digitale, l’appuntamento è dunque con BizBang Show, momento che sarà parte di un vero e proprio network di eventi orientati al futuro del business. In contemporanea, infatti, all’Allianz MiCo l’8 e il 9 novembre, insieme a BizBangShow si terranno: OnMetaverse Summit, dedicato alle infinite applicazioni del metaverso, AIXA, il summit italiano che si concentra sui casi di applicazione e uso dell’Intelligenza Artificiale e SMXL, kermesse focalizzata sulle conoscenze del marketing digitale.