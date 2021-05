Fiera Milano e YEG!: un nuovo paradigma digitale per il mondo degli eventi

Ripensare l’event industry, cavalcando il progresso tecnologico e mettendolo a servizio delle aziende per raccontarne i prodotti e i valori in modo innovativo. È questa la scommessa al centro della partnership annunciata oggi da Fiera Milano e YEG!, destinata ad aprire una nuova frontiera per il principale polo fieristico italiano. Attraverso l’accordo con YEG!, infatti, Fiera Milano metterà a disposizione dei suoi clienti una serie di servizi digitali per integrare e ampliare l’impatto degli eventi fisici. In un momento in cui uno dei comparti più colpiti dalla pandemia si prepara al ritorno delle manifestazioni in presenza, due dei maggiori player del settore guardano già oltre, sfruttando le illimitate potenzialità delle moderne tecnologie digitali.

“La partnership con YEG! contribuisce a rafforzare i servizi digitali che Fiera Milano offre ai suoi organizzatori e espositori” dice Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano. “Il settore espositivo è in continua e rapida evoluzione. È fondamentale cogliere d’anticipo questi cambiamenti e saperli intercettare per porre le basi di una ripartenza immediata. Inevitabilmente, la partecipazione fisica sarà arricchita da un’offerta digitale innovativa e complementare. Sta nascendo un nuovo paradigma che ci vede protagonisti di primissimo piano e che migliorerà la customer experience delle nostre manifestazioni fieristiche”.

YEG! è infatti l’agenzia italiana più all’avanguardia negli eventi digitali, la prima nel Paese ad aver dato vita a un business model che include uno studio televisivo di proprietà, l’ultra tecnologica Factory NoLo a Milano. “Già prima della pandemia ci stavamo orientando verso un nuovo modello di business, che integrasse creatività nei contenuti e competenze tecnologiche avanzate”, spiega Pier Paolo Pecchini, CEO di YEG!. “Oggi, anche grazie all’esperienza dell’ultimo anno, ci siamo strutturati come vera e propria House of Content, assumendo professionisti provenienti dal mondo dell'audiovisivo e della scrittura autorale. Siamo orgogliosi di aver trovato in Fiera Milano un partner di altissimo livello che condivide la nostra vision per il futuro della Live Communication.”

Avendo intuito per prima le potenzialità del digitale, nel corso degli anni YEG! è riuscita a sviluppare un know-how tecnologico unico, attraverso cui ha strutturato un’offerta di servizi in grado di rispondere alle esigenze più diverse: dalle Virtual Exhibition ai Digital Talk Show, fino alla creazione di vere e proprie web TV aziendali. Solo nel 2020 YEG! ha realizzato oltre 100 eventi online, imponendosi come punto di riferimento della trasformazione del settore.