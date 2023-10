Fondazione Fiera Milano apre le porte del suo archivio storico

Fondazione Fiera Milano aderisce anche quest’anno all’iniziativa “Archivi Aperti” organizzata da Rete Fotografia, aprendo le porte del suo archivio storico sabato 14 ottobre.

L’ edizione 2023 dal titolo “Gli archivi dei fotografi italiani: un patrimonio da valorizzare” si rivolge a un pubblico non solo specialistico con lo scopo di portare all’attenzione un tema sempre di grande interesse sia per i fotografi, sia per gli stessi enti di conservazione e le istituzioni pubbliche, e coinvolge tutto il territorio nazionale aprendo gratuitamente le porte di 65 archivi in 13 regioni italiane.

L'archivio di Fondazione Fiera Milano visibile al pubblico sabato 14 ottobre

L’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano sarà visibile al pubblico sabato 14 ottobre dalle ore 10 - con possibilità di ulteriori appuntamenti durante la settimana della manifestazione - previa prenotazione all’indirizzo mail: archiviostorico@fondazionefiera.it.

Durante la visita è previsto un percorso guidato all’interno dell’Archivio con un approfondimento dedicato a “Prospettiva Archivi”, progetto nato nel 2019 dalla collaborazione tra Fondazione Fiera Milano, AFIP International, La Triennale di Milano e con il supporto di Fondazione Cariplo per la conservazione degli archivi fotografici e la valorizzazione documentale delle immagini. All’interno del percorso è previsto anche un approfondimento dedicato alla collaborazione nata nel 2023 tra “Prospettiva Archivi” e l’Archivio Giovanni Gastel che, porterà alla pubblicazione di circa 20.000 immagini, (servizi, campagne, pubblicità, foto artistiche e scatti per libri) firmate dal grande fotografo milanese.

La collaborazione tra l’Archivio Giovanni Gastel e Prospettiva Archivi ha origine dalla volontà del fotografo milanese, ex Presidente AFIP International e tra i promotori del progetto Prospettiva Archivi, di collaborare con Fondazione Fiera Milano nella realizzazione di un sistema di archivi fotografici relativi alle attività della Fiera. In continuità con la sua generosa visione, dopo la sua scomparsa, nel 2023 la famiglia Gastel, il suo Estate e l’Archivio a lui dedicato, hanno iniziato a collaborare con Fondazione Fiera Milano per l’avvio della catalogazione scientifica di parte dell’archivio analogico e digitale di Giovanni Gastel, in modo da renderlo pubblico e consultabile sul sito di Prospettiva Archivi.

Online già consultabili oltre 3.500 immagini

Ad oggi sul sito www.prospettivarchivi.it sono già consultabili oltre 3.500 immagini scattate dal fotografo meneghino che coprono un arco temporale che va dai primi anni Ottanta a metà anni Duemila e che raccontano le collaborazioni fra Giovanni Gastel e il mondo dell’editoria italiana e straniera, attraverso i servizi realizzati per testate Donna, Vogue Mondo Uomo, Amica, Elle, e immagini iconiche che ritraggono alcune delle più celebri top model internazionali (Naomi Campbell, Marpessa, Linda Evangelista, Monica Bellucci). Le fotografie, tutte in formato analogico (diapositive, polaroid, positivi, negativi) sono state digitalizzate e catalogate dall’’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano. Per prenotazioni e informazioni archiviostorico@fondazionefiera.it

In base al numero di adesioni potranno essere organizzate ulteriori visite durante la settimana di Archivi Aperti dal 14 al 22 ottobre.