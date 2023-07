A Londra apre il primo bar "no alcol": nel menu tutti i drink salva umore

Club Soda, il primo bar al mondo per astemi si trova a Londra

Un pub dedicato agli astemi? Sembra un controsenso, eppure esiste. A Londra, più precisamente a Covent Garden, ha aperto Club Soda, il primo bar della capitale inglese - e del mondo - pensato per chi non beve o non regge l'alcol. Un posto per ristorarsi senza trasgredire con l'atmosfera tipica del bar. Entrando, infatti, sembra un normale negozio di liquori con tanto di bottiglie sugli scaffali, ma poi la sorpresa: il bar sul retro non vende alcolici ma vini analcolici, birre analcoliche e mocktails, i cosiddetti cocktails finti.

Club Soda a Londra



L’associazione che ha avviato l’apertura del locale - che si chiama Club Soda e ha dato appunto il nome al bar - è stata fondata nel 2015 con un obiettivo preciso: proporre un’alternativa alle riunioni abituali organizzate da chi si occupa di aiutare le persone con dipendenza da alcol, come gli incontri degli alcolisti anonimi. Così, invece di incentivare la terapia di gruppo, i fondatori di Club Soda hanno provato ad organizzare eventi sociali, serate, ovvero tutto quello che abitualmente si fa accompagnato da massicce dosi di alcol.