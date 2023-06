Caldo, ecco che cosa mangiare per evitare gonfiore e pesantezza

Caldo, addio al gonfiore di gambe e caviglie con le antocianine, gli alleati migliori d'estate

Con l'inizio dell'estate cominciano a farsi sentire anche i primi effetti del caldo sull'organismo, a partire da quella fastidiosa sensazione di pesantezza alle gambe che spesso sfocia in un visibile gonfiore anche sulle caviglie, oltre che in un un dolore intenso che impedisce persino di muoverci e camminare. Con la ritenzione idrica, infatti, il corpo trattiene più liquidi e quindi il gonfiore si può aggravare ulteriormente. Frutta e verdura sono gli alleati migliori per combattere questi inestetismi e darci sollievo contro il gonfiore. Ma vediamo nel dettaglio quali sono quei cibi che favoriscono la corretta circolazione sanguigna.

I frutti ricchi di vitamina C proteggono e rinforzano i vasi sanguigni, ci aiutano a combattere l'infiammazione e hanno proprietà antiossidanti: pomodori, agrumi, kiwi, fragole, rucola e peperoni. Tutti da consumare entro venti minuti da quando sono stati tagliati o spremuti, altrimenti la vitamina C svanisce.