Addio imballaggi monouso: al supermercato si va con il tupperware. Ecco dove

Mercato Circolare sta sperimentano in alcuni supermercati l'utilizzo dei contenitori riutilizzabili. Ecco dove

Gli imballaggi monouso sono tra le principali cause di inquinamento a livello globale. Si parla di tutti quei prodotti che vengono utilizzati per incartare i più disparati generi alimentari. Come riporta greenme.it, solo in Europa si producono ogni anno 2 miliardi di imballaggi monouso per il cibo. Questi dopo solo 60 minuti di utilizzo medio finiscono nella spazzatura.

Mercato Circolare, Università di Torino e Aarhus University, in un'ottica di una maggiore sostenibilità, hanno lanciato un nuovo progetto sul tema "bring your own" che prevede l'utilizzo di contenitori riutilizzabili di Around o portati da casa in sostituzione degli imballaggi monouso in tre punti vendita di Crai a Torino. Per partecipare al progetto basta registrarsi sull'app Aroundrs e richiedere quindi il prodotto da asporto in un contenitore riutilizzabile fino a 200 volte.

Una volta consumato il pasto, il contenitore va restituito al punto vendita entro 7 giorni per essere sanificato e poi riutilizzato. Il procedimento per chi invece preferisce il contenitore portato da casa è sostanzialmente lo stesso. Il tutto avviene senza costi aggiuntivi.

"Questa sperimentazione è una delle prime in Italia, un’opportunità straordinaria per Torino. - ha dichiarato Nadia Lambiase, CEO e fondatrice di Mercato Circolare - Ci auguriamo che iniziative come questa, insieme ad altre già in atto, possano diventare pratiche consolidate a livello nazionale. Il nostro ruolo all’interno del progetto è quello di facilitare la connessione tra i vari attori coinvolti: la grande distribuzione, i piccoli commercianti, l’amministrazione, i cittadini e il mondo accademico. Cambiare le abitudini richiederà tempo e l’impegno di tutti".